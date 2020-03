Devenită celebră pentru aparițiile sale excentrice și energia pozitivă, Andreea Tonciu nu a mai fost toată un zâmbet de data aceasta, la ”Bravo, ai stil! Celebrites”.

Andreea Tonciu, în lacrimi la Bravo, ai Stil. Ce a recunoscut, în timpul emisiunii de la Kanal D

Andreea Tonciu a precizat în cadrul emisiunii ”Bravo, ai stil! Celebrities”, de la Kanal D, că în ultima perioadă nu se poate opri din plâns:

„Nu mai pot! Nu mai suport! Plâng din orice. Sunt foarte sensibilă, mai ales de când am născut”, a precizat Andreea Tonciu.

„Aseară nu am dormit mai deloc. Am avut probleme cu Rebeca, plânge în fiecare seară. Se trezește plângând. Se trezește și urlă, cam pe la unu noaptea. Urlă și spune „Gata, mami!”. Nu știu ce să-i fac”, a spus Andreea Tonciu, după care a început să plângă.

Cristina Șișcanu însă a încercat să o liniștească pe Andreea Tonciu, spunându-i că, probabil, are coșmaruri. Andreea Tonciu a povestit că fiica sa, Rebeca, are niște vise urâte.

Cum este Andreea Tonciu în postura de mamă

„Am întrebat-o și a spus că visează fetele urâte de pe telefon. Am făcut o greșeală și i-am dat vechiul meu telefon și stă pe Youtube. N-o controlez mereu. Am văzut că se uita la ceva de groază”, a mai spus Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu s-a schimbat enorm de când a devenit mămică. Aceasta a făcut o declarație cu privire la acesta aspect în urmă cu ceva timp.

„Să fii mamă este o alegere pe care o faci în fiecare zi de a pune fericirea și mulțumirea altcuiva înaintea celei proprii, să înveți lecții grele, să faci lucrul corect (chiar și atunci când nu ești sigură care este acesta) și să te ierți tot mereu pentru că faci totul greșit”, a scris Andreea Tonciu pe Facebook.