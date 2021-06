Andreea Raicu și-a lăsat fanii cu gura căscată. Cum arată nemachiată, de fapt: ‘O altă minciună’

La cei 43 de ani ai săi, Andreea Raicu arată incredibil, fiind una dintre cele mai îndrăgite vedete din România și una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc. Nu cu mult timp în urmă Andreea a postat pe rețelele de socializare o fotografie de a sa fără nici un pic de machiaj.

Este știut deja faptul că Andreea Raicu ține o legătura strânsă cu fanii ei pe rețelele de socializare. Asta o demonstrează și numărul de următori pe care îi are vedeta pe Instagram (aproximativ 530.000). După cum spuneam, Andreea Raicu s-a fotografiat pe rețeaua de socializare fără un strop de machiaj, și le-a reamintit fanilor că perfecțiunea nu există și că frumusețea vine din caracterul fiecăruia.

”Așa arăt eu când mă trezesc dimineața! O altă minciuna ca multe pe care le vezi pe Instagram și care te frustrează pentru că simți că nu ești la fel de frumoasă, perfectă, radiantă ca femeile pe care le urmărești. Daca simți asta și când te uiți la fotografiile cu mine, te rog, da swipe left ca să vezi realitatea.

Nu cred că se trezește nimeni ca în reviste sau pe Instagram. Eu mă trezesc uneori cu ochii umflați de la oboseală sau mai știu eu ce altceva și am învățat să fiu ok cu asta. Nu am fost mereu. Presiunea de a arăta mereu bine, e peste tot și e ca un bolovan de 100 kg pe care îl cari după tine în fiecare moment. Cum e? Epuizant, nu?” a scris Andreea Raicu.