Andreea Raicu, gest nebunesc din dragoste! Vedeta TV nu a rezistat

Andreea Raicu a dezvăluit ce gest nebunesc a făcut din dragoste și a acceptat să vorbească despre dramele din viața ei. Vedeta a mărturisit că până la vârsta de 42 de ani nu a avut noroc în dragoste, deși a luptat pentru relațiile ei.

Andreea Raicu a făcut un gest nebunesc din dragoste

Fosta prezentatoare TV s-a iubit cu bărbați celebri, dar relațiile nu au durat din cauza unor greșeli, susține aceasta. Vedeta a mărturisit că a luptat poate prea mult pentru dragostea bărbaților cu care a fost împreună.

„Tot mai mulţi oameni caută acele relaţii perfecte de pe Facebook şi Instagram. Cu cât sunt mai fericiţi acei oameni, cu atât mai multe cred că au de ascuns. Nu există oameni care să nu se certe, sa nu aibă conflicte. Mi-aş dori un bărbat cu care să mă conectez uman, cu care să am ce să discut. Recunosc că m-a bântuit fiorul măritatului. Toată lumea mă întreba când mă mărit, când fac un copil. Ajunsesem să consider că este o problemă a mea că nu am făcut asta. Călătoria în India m-a făcut să înţeleg că nu despre asta e vorba.

Puteam să mă mărit până acum de o grămadă de ori. Eu am nevoie de timp cu mine, de câteva ore în care să nu văd pe absolut nimeni. Să stau în casă, să merg în parc. Nu avem niciun drept de proprietate a niciunui om. Nu avem niciun certificat care să ateste asta. Cum să-i spun cuiva: Nu pleci?!. Căsătoria este rezultatul unei relaţii fericite, nu un scop în viaţă. Cel puţin pentru mine”, a mărturisit Andreea Raicu.

Ea a mai spus că în trecut a făcut gesturi nebunești din dragoste, întrucât iubea un bărbat până peste cap.

„Am făcut naveta în fecare lună timp de un an între Bucureşti şi San Francisco. Am avut câteva relaţii la distanţă, dar nu au funcţionat. Nu m-am putut obişnui să locuiesc în altă parte”, a spus Andreea.