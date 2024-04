Andreea Raicu, despre atitudinea sa masculină! Ce relație a avut cu mama sa: „Meseria nu îi permitea să stea acasă” EXCLUSIV

Recent, Andreea Raicu și-a lansat noua colecție de haine „Amalin”, în Mall Băneasa. Vedeta a organizat un eveniment pe măsura așteptărilor, fiind invitate multe persoane publice, printre care Anca Serea, Laura Cosoi, Lili Sandu, dar și Ioana Ginghină. Andreea Raicu a oferit un interviu exclusiv despre feminitate, despre educația primită de la părinți, dar și despre relația pe care o are cu mama sa, în prezent.

În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, Andreea Raicu ne-a descris cum reușește să își exprime feminitatea, dezvăluind că, în trecut, avea o atitudine masculină:

„O femeie feminină este o femeie care s-a redescoperit și știe exact cine este și asta o face să aibă încredere în ea, iar lucrul ăsta se vede prin tot ceea ce face: prin felul în care vorbește, prin felul în care se mișcă, prin felul în care relaționază cu ceilalți oameni, nu încearcă să ocupe teriorii, ci îi lasă pe ceilalți să vină la ea.

Este acea energie care te primește și acea energie care te face să te simți bine. Să știi că pentru mine nu este un lucru pe care l-am știut dintotdeauna, deși am primit , cumva, foarte multe trăsături care mă ajută să fiu foarte feminină, dar pe interior aveam o atitudine extrem de masculină. Așa am fost crescută și așa am fost dintotdeauna.

În ultimii ani am învățat cât de importantă este feminitatea, cât de important este să te accepți. Asta îți face viața mult mai ușoară și îți creează relații importante și sănătoase, atât cu tine, cât și cu oamenii din jur.”, ne-a declarat Andreea Raicu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.