Andreea Raicu, cu lacrimi în ochi la Pro TV. Cătălin Măruță a fost șocat să o audă

Andreea Raicu a povestit cu ochii în lacrimi despre copilărie. Fosta prezentatoare de televiziune a mărturisit care a fost cel mai mare regret al său. Cătălin Măruță a fost șocat să audă detalii despre primii ani de viață.

Andreea Raicu a postat recent un mesaj emoționant pe rețelele de socializare chiar în ziua în care se împlineau 20 de ani de la decesul tatălui său. Aceasta era foarte tânără pe când bărbatul s-a stins din viață. Cea din urmă a recunoscut că un mare regret a fost faptul că nu i-a spus părintelui său că îl iubește.

Relația dintre tată și fiică este una foarte apropiată în multe dintre cazuri, dar nu așa a fost și în familia brunetei. Aceasta a locuit mai mult cu bunica sa, mama ei era plecată la muncă mai tot timpul, iar cu tatăl nu a avut ocazia să poarte discuții precum și-ar fi dorit și ar fi fost normal.

Vedeta a acceptat invitația în emisiunea ‘La Măruță’ unde a discutat câteva imagini din copilărie în care se afla alături de câteva rude, ulterior a subliniat importanța declarațiilor în viața fiecăruia. Fosta moderatoare a susținut că oamenii din viața noastră trebuie să știe și prin cuvinte cât sunt de importanți pentru noi.

“Acum îmi dau seama că eu semăn foarte bine cu tata la buze și la forma ochilor, deși mulți spuneau că semăn cu mama. Eu n-am avut o relație foarte apropiată și caldă cu el. Când am crescut și am putut să-i zic ceva, am făcut-o, dar când a plecat dintre noi mi-am dat seama că nu i-am spus te iubesc.

Am trăit cu regretul ăsta mulți ani. Am vrut să-i fac pe oameni să conștientizeze că ni se întâmplă tuturor să avem momente tensionate cu părinții. Noi toți avem nevoie să auzim că suntem iubiți, chiar dacă o facem prin fapte avem nevoie și de cuvinte.

Părinții mei nu mi-au spus niciodată te iubesc. Atâta timp cât nu ai primit în copilărie, nu știi să dai mai departe. E important ca oamenii din viața noastră să știe că ei sunt importanți în viața noastră. De multe ori te gândești că trebuie să fie ceva senzațional ca să spui asta.

Noi nu suntem obișnuiți cu emoțiile, de asta am și scris acest jurnal al emoțiilor. Avem emoții care s-au strâns în noi și de asta acum oamenii sunt foarte anxioși. Trauma nu e evenimentul, ci felul în care m-am simțit. Capacitatea mea emoțională nu era destul de dezvoltată”

Andreea Raicu (Sursa: La Măruță – Pro TV)