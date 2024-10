Andreea Raicu a arătat splendid la nunta Monicăi Bîrlădeanu. Ținuta divei a atras atenția tuturor domnilor prezenți la eveniment

Printre invitații de la nunta Monicăi Bîrlădeanu cu Valeriu Gheorghiță s-au numărat multe vedete. Andreea Raicu a fost și ea la eveniment și a publicat câteva fotografii pe rețelele de socializare. Cei care o urmăresc i-au complimentat ținuta.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au avut parte de nunta visurilor lor, în weekend. Cei doi au petrecut alături de invitații lor, la Palatul Snagov, și s-au distrat până în zori. Oaspeții au trebuit să respecte dress code-ul impus, respectiv black tie. Andreea Raicu a fost prezentă și ea la nunta momentului și a strălucit într-o rochie de gală.

Vedeta a ales o rochie lungă, neagră, din catifea, cu trenă, care i-a pus perfect în valoare silueta. S-a fotografiat alături de miri și de unii dintre invitați și a publicat imaginile pe contul ei de Instagram.

”Wow, Andreea! Ai fost absolut superbă! Și rochia, și make-up”, ”Sunteți minunate”, ”Fabulos”, ”Ce de oameni frumoși”, ”Minunate” – au fost câteva dintre comentariile primite la postare. Vezi imaginile în galeria foto!

Nu doar invitații s-au distrat pe cinste la petrecerea de la Palatul Snagov, ci și mirii. Monica Bîrlădeanu a transmis, pe rețelele de socializare, că a avut parte de o nuntă exact așa cum a visat-o și că toate detaliile, stabilite pe parcursul a nouă luni de zile, au fost perfecte.

”Dragii noștri, pe (foarte scurt) cam așa a fost la nuntă noastră. Am dansat mai mult decât am făcut-o toată viață mea, dar cea mai frumoasă parte a fost să mă întâlnesc pe ringul de dans cu oameni care trăiau cu bucurie momentul nostru. Un cvartet de coarde întâmpina oaspeții, apoi ne-a cântat Maria Buză care e efectiv o legendă – de-o suplețe artistică și un talent de neegalat. Am cântat cu toții pe Direcția 5 și-am dansat pe multe din piesele cu care am crescut. Decorul a fost absolut fabulos, iar Roxana Onaca și Aprilia Ivănescu merită toate aplauzele pentru cele 9 luni de lucru la proiectul nostru. Vă îmbrățișăm cu toată inima!”, a transmis actrița, alături de o filmare de la nuntă.

”O nuntă așa cum am visat amândoi: la palat, într-o rochie de vis (două, de fapt) într-un decor superb, în arome perfecte, cu oaspeți aleși. Am trăit frumos seara trecută cu toții și abia aștept să împărtășesc cu voi mâine câteva dintre momentele fabuloase ale serii, așa cum le-am trăit noi. Mulțumim tuturor oaspeților noștri pentru dragoste și bucuria de-a ne fi fost alături în unul din cele mai importante momente ale familiei noastre. Love, M&V”, a mai scris Monica Bîrlădeanu, pe Instagram.