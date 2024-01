Andreea Răducan, dezvăluiri din viața de mamă: „Este rolul pe care îl iubesc cel mai mult” VIDEO EXCLUSIV

Andreea Răducan este cunoscută și apreciată datorită performanței în gimnastică. De când este mamă, fosta campioană se străduiește să fie un exemplu pentru copiii ei. Este căsătorită cu Daniel Tandreu din 2016 și împreună au doi copii: Amira și Andrei, care le-au schimbat radical prioritățile.

Am întâlnit-o pe Andreea Răducan la premiera de gală a filmului Superpietonii Zurli, unde ne-a acordat un interviu exclusiv, făcându-ne dezvăluiri despre viața de familie și rezoluțiile pentru anul 2024.

Andreea Răducan lucrează la Fundația Olimpică Română, unde promovează importanța mișcării și a sportului. Acasă, fosta gimnastă se ocupă exclusiv de copii, stând departe de telefon sau orice alt dispozitiv care ar putea să-i distragă atenția.

Playtech Știri: Cum a început 2024 pentru tine?

Andreea Răducan: Cu suficientă agitație, aș spune, dar mă gândesc că e de bun augur. Să facem lucruri pe toate fronturile, și profesional, și personal, cu micuții la diverse acțiuni. Este o atmosferă bună și plăcută așa, ca de început de an, cu energie.

Andreea Răducan: „Lucrez foarte mult să avem echilibru”

Ce rezoluții ți-ai stabilit?

În general, am câteva dorințe pe care obișnuiesc să le pun la început de an. Și pentru anul acesta aș putea spune că mi-am făcut mici planuri. Nu m-aș gândi neapărat să pun un soi de presiune în care ele neapărat trebuie să se întâmple.

Lucrez foarte mult să avem echilibru și o atmosferă bună acasă, asta este cel mai important. Restul acțiunilor, din punct de vedere profesional, sunt convinsă că se croiesc rând pe rând, la momentul potrivit – fiecare dintre ele.

Cred că, atâta vreme cât suntem sănătoși și ne bucurăm de activitățile noastre acasă, dar și de acțiuni din punct de vedere profesional, e suficient de bine fără să punem presiune mai mult decât e cazul.

Andreea Răducan: „Rolul de mămică îl iubesc, cu toate provocările”

Cum ești ca mamă? Ești aici alături de cei doi prichindei.

Este rolul pe care îl iubesc cel mai mult, pe care mi l-am și dorit foarte tare. Am două minuni de copii – o fetiță și un băiețel – și încerc să le dedic timp la modul real, adică atunci când sunt cu ei, sunt cu ei, atât.

În general, tot ceea ce am de făcut la birou mă străduiesc să rezolv până în jurul prânzului, 15.00- 16.00, când vin de la grădiniță. Când ajung acasă, să reușim să facem lucruri împreună. Construim un puzzle, ne uităm împreună la un film, pictează sau fac orice altă activitate – dar să fim împreună cu ei.

Pur și simplu să stăm și să povestim când au răbdare, că nu întotdeauna, evident, au starea necesară să povestească ce au făcut la grădiniță, ce au mâncat sau cu cine s-au jucat, banalități pe care, în general, părinții le întreabă. Copiii sunt minunați, iar rolul de mămică îl iubesc pur și simplu cu toate provocările.

Andreea Răducan: „Am jucat într-un film care avea ca temă sportul”

Tot suntem la avanpremiera Superpietonii Zurli, ai primit de-a lungul timpului oferte de a juca într-un film? Te-a tentat vreodată să încerci o nouă experiență?

Nu știu dacă sunt neapărat talentată din acest punct de vedere, nici nu am cochetat foarte tare, deși îmi aduc aminte că am jucat într-adevăr într-un film care avea ca temă sportul, imediat după ce m-am lăsat de gimnastică, însă, cine știe, poate nu e timpul pierdut.

Recunosc că am preferat mult mai mult postura de spectator decât aceea de actor. Iar în ceea ce privește acțiunea din această seară, filmul la care am fost invitați și la care am venit cu mare drag, Gașca Zurli este iubită în familia noastră, cunoașteam aproape toate cântecele pe de rost. Dacă nu noi, copiii sigur le știu pe de rost.

Eu, în general, sunt aproape și țin aproape oamenii care lucrează cu pasiune și cu profesionalism, iar asta se întâmplă în cadrul echipei lor. Atâta vreme cât copiii răspund atât de frumos la mesajele lor, care sunt cu mult bun simț, merită susținuți, apreciați și aplaudați.

Video: Mihai Robu