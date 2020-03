Andreea Pirui a călcat strâmb? Concurenta de la Puterea Dragostei s-a bucurat cam tare de un admirator

Andreea Pirui a făcut un schimb periculos de mesaje cu un admirator. Din păcate, acest lucru s-ar putea să o coste scump. Ce dezvăluiri i-a făcut iubitului său și cum va trata Marius situația în care se află?

Andreea Pirui îi dă mari bătăi de cap lui Marius. Fanii cuplului nici nu s-au bucurat prea mult de liniștea dintre ei că un alt scandal de proporții a apărut la orizont. Discuțiile dintre amorezi au pornit de la un schimb de mesaje dintre blondă și un admirator. Pirui a încercat să îl împace pe iubitul ei și să-i spună clar ce s-a petrecut între cei doi, dar Marius a rămas pe gânduri după dialogul cu ea, spunându-i că îi întoarce mereu vorba și că nu ascultă niciodată ce spune el de fapt. Din păcate, ediția de azi i-a regăsit certați și separați până la final, bărbatul supărându-se extrem de tare de cele petrecute.

„Măcar nu mi le mai spune! Eu ți-am zis că replicile astea sunt...Eu îți zic ceva concret, tu îmi întorci vorba”, a spus Marius, pus pe gânduri și îngrijorat de situația în care se află.

„Mi-a scris după un timp, după ce a văzut că sunt cu tine, că vrea să vină în emisiune pentru mine. Atât, de trei ori am vorbit. Nu am vorbit dulcegîrii. M-am împrietenit cu el, dar lui acum îi place de Ligi. Eu nu i-am dat atenție, mie nu-mi place de el, ei îi place. Manuela mai era cu noi, eram patru fete, nu am avut nimic cu el, tocmai pentru că nu m-am văzut separat cu el. Te las să te liniștesc. Exagerezi și nici nu ascuți varianta mea, așa îmi demostrezi că nu-ți pasă”

Andreea Pirui