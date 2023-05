Andreea Moromete, scandal în culise după eliminarea de la Survivor România 2023. Pe cine a acuzat

În ediția de miercuri, 10 mai, Andreea Moromete a fost concurentul care a părăsit competiția din Republica Dominicană. Deși a avut o monedă pe care ar fi putut să o folosească, se pare că norocul nu a fost de partea ei. Imediat după ce a părăsit consiliul, aceasta a răbufnit în culisele emisiunii și a spus prin ce a trecut în competiție.

Andreea Moromete a părăsit miercuri seara, 10 mai, emisiunea Survivor România 2023! Pentru telespectatori eliminarea concurentei a fost una neașteptată, mai ales pentru că ea deținea simbolul imunității. Dar iată că, după mai bine de patru luni în jungla din Dominicană, tânăra a fost nevoită să părăsească emisiunea.

Cu toate acestea, fosta Războinică a decis, înainte de nominalizări, să nu îl folosească în favoarea ei. Prin urmare, înainte de a părăsi competiția, a decis să i-l dea prietenei ei, Alexandra Porkolab.

Mulți nu au înțeles de ce nu a dorit să folosească simbolul pentru a se salva, dar aceasta a explicat mai apoi că în momentul respectiv a considerat că prietena sa are mai multă nevoie de el.

„Am ales să nu folosesc simbolul pentru mine și mă bucur că am făcut chestia asta, așa am simțit eu, așa a fost să fie. Și la cât am muncit pentru simbolul ăla, cât am stat să sap după el, să îmi storc creierii, să umblu pe plajă, prin pădure, era păcat să plec cu el acasă.

Și am simțit să i-l dau Alexandrei Porkolab fiindcă e singura mămică de aici și am rezonat pe chestia asta (..) Și am simțit că ea e următoarea vizată de gașca falșilor și am zis că ea merită simbolul”, a dezvăluit fosta concurentă, pentru Pro TV.