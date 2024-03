Andreea Marin, moment neștiut din ultimul an: ‘M-a luat salvarea’

Andreea Marin este una din acele vedete care nu mai are nevoie de introduceri. Toți românii o cunosc și chiar o îndrăgesc pe celebra vedetă TV, dar puțini sunt cei care știu despre ceea ce s-a întâmplat în viața ei în acest ultim an. Recent, vedeta a povestit despre un astfel de moment neștiut din ultimul an. Citește mai departe, și află-l.

Andreea Marin, o viață plină, epuizare pe măsură

Una din cele mai îndrăgite vedete TV, Andreea Marin și-a împărțit pentru mult timp viața între cariera tv, proiectele persoanle, și viața de mamă. Deși a dat dovadă de putere și de fiecare dată a reușit ceea ce și-a propus, totul avea să vină cu sacrificii și epuizare. Recent invitată la un podcast, vedeta avea să recunoască că, deși a avut o viață plină, și epuizarea a fost pe măsură:

„Sunt un om foarte efervescent și cu siguranță timpul meu pentru relaxare e puțin. Nu e o treabă neapărat bună întotdeauna. Am ajuns de multe ori la doctor din cauza stresului acumulat, a nopților nedormite ani la rând.”, recunoștea Andreea Marin în cadrul podcastului „Celebru și Părinte”, realizat de Marius Gheorghiu.

Vedeta recunoaște că sănătatea a avut de suferit: ‘M-a luat salvarea’

Așa cum se întâmplă de multe ori, poate chiar fără să ne dăm seama, facem anumite sacrificii de dragul profesiei, dar și pentru a duce la bun sfârșit anumite lucruri, dar nu fără costuri, iar astea implică, inclusiv sănătate. Se pare că și în cazul vedetei Andreea Marin, sănătatea a avut de suferit:

„Sănătatea a avut de suferit din punctul ăsta de vedere, însă am învățat în ultimul timp. În ultimul an, după un episod neplăcut ce m-a dus cu salvarea la doctor, am făcut o revoluție în viața mea, mi-am schimbat stilul de viață radical. Până nu ne e rău cu adevăratelea, nu pricepem ce trebuie să facem ca să ne fie bine și poate să fie prea târziu. Putem munci o grămadă ca să câștigăm bani cu care nu putem cumpăra sănătatea. ”, a spus Andreea Marin.

Deși o femeie de succes, Andreea Marin spne că nu se grăbește la măritiș, deși are o relație cu Adrian Brâncoveanu,, de mai bine de 6 ani, spunând că „Nu a fost dragoste la prima vedere. Ne-am cunoscut în momente dificile amândoi.”

Andreea Marin: „Am făcut această departajare corectă în viața mea”

Datorită acestor probleme de sănătate, Andreea Marin spune că acest moment neștiut din ultimul an a determinat-o să facă anumite schimbări, unele chiar drastice, spunând că, în cele din urmă, „Am făcut această departajare corectă în viața mea”:

„În ultimul timp am făcut această departajare corectă în viața mea și mă relaxez cu adevărat când sunt la o oră de sport. Îmi impun 2 ore de sport minim pe săptămână. Nu le mai las la sfârșitul programului, cum făceam înainte. Îmi stabilesc în program sport la ora dimineții. Acea oră e sfântă pentru mine. Sau timpul când vreau să fiu în weekend cu o carte în mână sau cu cei dragi mie. Îmi place să călătoresc. Vacanțele cam de 2-3 ori pe an.”, a mai povestit vedeta TV.

În vârstsă de 49 de ani și cu mulți ani înainte în carieră, vedeta reușește de fiecare dată să se reinventeze, dar și să treacă peste probleme cu zâmbetul pe buze, și mereu optimistă.