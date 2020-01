Andreea Marin a făcut senzație în Bali. La 45 de ani s-a filmat în costum de baie. Ce le-a transmis fanilor

View this post on Instagram

Rețeta mea: închiriază un 🛵, căci pe unde te sfătuiesc eu sa hoinaresti nu poți intra cu masina, caută cu îndrăzneala cărări strâmte, nebatatorite, cu natură cât mai puțin imblânzită de om, lasa motorul sa se odihnească acolo unde nu mai poate străbate și ia-o la pas, asculta susurul apei și coboară pe pietre și podețe de bambus pâna la râu, urmează firul apei și la capătul lui vei descoperi o comoara: cascada ascunsa de ochii turiștilor. E numai a ta, lasă-te imbratișat(ă) de ea! N-o vei uita! ❤