Andreea Marin, clipe cumplite la granița României cu Ucraina: „Am plâns” VIDEO

Invitată la podcastul lui Adrian Artene, Andreea Marin a vorbit despre viața personală, despre momente plăcute și mai puțin plăcute. Îndrăgita prezentatoare TV a abordat un subiect pe care a afectat-o profund.

De-a lungul timpul, Andreea Marin s-a implicat în diferite acțiuni umanitare și nu a putut sta niciodată indiferentă atunci când oamenii suferă. Prezentatoarea TV a fost și alături de refugiații ucraineni, care au fugit din calea bombardamentelor și de ruși.

Și-a dorit foarte mult să-i ajute pe cei îndurerați, mai ales pe copii și mamele acestora, așa că a merg la granița cu Ucraina pe a le oferi o mână de ajutor și pentru a-i ajuta cât de mult poate. Andreea a rămas profund afectată de suferința oamenilor care au fost nevoiți să fugă din calea războiului.

„De curând am plâns legat de situația aceasta. Eu mă gândeam la o problemă personală, dar am plâns, de curând, în legătură cu situația oamenilor din Ucraina.

Atunci când am fost la graniță și i-am intervievat și am stat față în față cu maturi și copii, cu mame care s-au prăbușit plângând, în brațele mele, era imposibil să nu (…) Am stat cu ei, așa cum stau cu tine, i-am ținut în brațele mele și le-am simțit vibrația foarte puternic și durerea profundă ”, a spus Andreea Marin.