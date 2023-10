Andreea Marin, căzătură de zile mari la TV. Momentul de care mulţi au uitat. Reacţia publicului

Relatarea unui moment penibil, care în timp a devenit amuzant – aceasta este provocarea pe care Andreea Marin a primit-o de la Teo Trandafir. Fosta jurnalistă și-a amintit cum, chiar în mijlocul unui platou de televiziune, înconjurată de cel puțin 250 de oameni, a avut parte de o căzătură de zile mari.

„Când am ajuns la bază, m-am ridicat imediat – am avut puterea, adrenalina. Ce am văzut a fost suflul publicului, care în loc să izbucnească în râs, oamenii au făcut la unison gestul acela de ajutor, să se ridice și să mă ajute, să mă prindă”, a povestit Andreea Marin.