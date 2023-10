De ce a ajuns Andreea Marin la doctor: ‘Mi-a venit să intru în pământ’

Andreea Marin a făcut noi dezvăluiri în cadrul emisiunii Vorbește Lumea. Se pare că zâna surprizelor a câștigat lupta cu kilogramele în plus. Astfel că, în doar patru luni, vedeta a reușit să slăbească 15 kilograme. Mai mult, se pare că a fost nevoită să treacă și pe la medic. Ce probleme a avut celebra prezentatoare?

Chiar dacă a fost în mare parte plecată în vacanță, acest lucru nu a împiedicat-o pe Andreea Marin să aibă grijă de silueta ei. Celebra prezentatoare a reușit să slăbească 15 kilograme în patru luni. Zâna surprizelor a împărtășit și secretele care au ajuta-o să piardă din numărul de kilograme. Se pare că un rol important l-au avut și procedurile corporale.

Cu alte cuvinte, dacă există echilibru și dacă există o metodă bună de a te întreține, pentru că imediat ce m-am întors din vacanță am revenit la cabinet la Carmen, terapeutul meu, acolo unde merg de două ori pe săptămână și unde procedurile corporale ajută.

”Am slăbit, da, dar nu doar asta contează, degeaba te vezi tu bine în oglindă, va fi doar pentru un timp. Da, am slăbit aproape 15 kilograme vara asta, vară care a fost și cu vacanțe, și firește, îți e poftă de una, de alta.

Cu toate acestea, celebra prezentatoare mărturisește că obiectivul ei în ceea ce privește numărul de kilograme nu a ajuns la sfârșit. Se pare că aceasta își dorește să mai dea jos alte cinci kilograme. Prezentă la emisiune a fost și terapeuta ei, Carmen care i-a fost alături la orice impas.

„Noi am învățat și menținerea, ceea ce e foarte important”, a mai spus Carmen.

„Mai am cam 5 kilograme de dat”, a spus Andrea Marin.

Cu toate că, a reușit să slăbească 15 kilograme, zâna surprizelor susține că nu s-a abținut de la mâncare ci doar a consumat alimente într-un mod moderat. De asemenea, vedeta și-a gătit o bună parte din preparate acasă. În tot acest timp, terapeuta ei a ajuta-o cu sfaturi culinare.

”Am gustat în vacanță din tot ce îmi plăcea, moderat. Carmen e și nutriționist și m-a învățat să gătesc, are două puncte foarte importante, îți spune rețete care sunt magice, cu puține ingrediente, nu trebuie să aglomerezi corpul cu multe ingrediente. Ea este și sportiv de performanță.

Un rol important se pare că l-a avut și mișcarea. Terapeuta vedetei a venit cu precizări și a declarat că pentru a slăbi este nevoie de disciplină dar și de un stil de viață sănătos.

„Prima regulă e să îți dorești această schimbare și să nu faci asta doar pentru câteva luni sau un an, să îți schimbi stilul de viață, al doilea pas este să te ții de terapii. Trebuie disciplină, să urmezi sfaturile nutriționale pe care eu le sugerez și să facem echipă, eu îmi doresc mult să fac oamenii fericiți.

Andreea Marin a făcut o vizită și pe la cabinetul medicului. Vedeta susține că avea probleme cu respirația. Medicul i-a spus că nu este ceva îngrijorător și că după ce va slăbi nu va mai avea astfel de probleme. De asemenea, în momentul în care medicul a adus în discuție numărul de kilograme, Andreea Marin a mărturisit că s-a simțit ușor jenată.

„Am fost acum câteva luni la medic că mi se părea că nu mai respir bine, am zis că e ceva cu inima, și mi-a spus medicul ”Eu vă știu pe dvs de vreo 20 de ani, de la ”Surprize, Surprize”, am venit la dvs în emisiune, poate nu vă mai amintiți, m-am schimbat și eu, v-ați schimbat și dumneavoastră, dar dvs v-ați schimbat cu 20 de kilograme în plus”. Mi-a venit să intru în pământ!

Într-adevăr, sunt înaltă, am 1.76, și asta trișează cumva, nu se vede la fel de mult. Dacă știi și cum să te îmbraci, mai merge. Așadar, aveam aproape 20 de kilograme în plus și două numere și jumătate în plus la haine, față de azi. Rochia asta nu o puteam îmbrăca.

Doctorul mi-a spus ”Doamnă, nu aveți nimic altceva decât kilogramele de dat jos. Toată viața dumneavoastră se va îmbunătăți. După primele 5 kilograme date jos, vă rog să mă căutați. Mi-a dat termen o lună. Mi-a spus că veți respira bine ca prin minune”, a mai spus Andreea Marin.