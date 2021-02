Andreea Marin are datorii la bancă. Dezvăluiri surpriză ale Zânei de la TVR, nimeni nu credea că e posibil

Una din cele mai iubite prezentatoare tv, Andreea Marin a revenit pentru o perioadă pe micul ecran. Show-ul realizat pentru TVR 2 a avut succes și se pare că va reveni. Numai că, vedeta, ca mulți dintre noi, nu este atât de bogată pe cât s-ar crede. Deși se vehicula că ar fi cea mai bine plătită, se pare că realitatea este cu totul alta.

Cei care au văzut-o doar pe micul ecran sau la diferitele evenimente publice, ca moderatoare, ar putea crede că se lăfăie în bani. Ținutele elegante, și ce-i drept, scumpe, ar crea impresia că Andreea Marin stă foarte bine la capitolul financiar.

În perioada în care prezenta una dintre cele mai iubite emisiuni tv, ”Surprize, surprize”, la TVR, se vehicula ideea că ar fi fost cea mai bine plătită prezentatoare tv.

Realitatea, însă, stă cu totul altfel, vedeta Andreea Marin recunoscând recet că nu este totul chiar așa. Ca fiecare dintre noi, Andreea Marin spune că are datorii și diferite credite la bănci, și apropiații spun că nu este chiar mână largă, precum s-ar crede.

”Nu sunt un om pe care să îl poţi numi „cu bani”, bogat. Pe scurt, am casă, o maşină, posibilitatea de a călători şi de a-mi da copilul la o şcoală care să îi ofere un viitor mai bun. Asta e averea în bani pe care o consider importantă. Nu o să mă vezi făcând exces de investiţii în articole vestimentare, în genţi. Sunt mai cumpătată.

Admir calitatea acestor produse, dar de la distanţă. Nu o să cumpăr niciodată o maşină de fiţe. Am o maşină normală pentru un om cu nevoile mele, un 4×4. Maşina anterioară am ţinut-o vreo 13 ani. Nu schimb maşinile ca pe şosete. Maşina şi casa sunt luate pe credit. La casa mai am de plătit vreo 10 ani.”, declara Andreea Marin.