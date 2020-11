Andreea Marin a făcut anunțul mult așteptat de fani! Ce spune despre copilul cu Adrian Brâncoveanu

Andreea Marin s-a reinventat după fiecare mariaj. Aceasta s-a despărțit de Tuncay Ozturk, iar la scurt timp și-a regăsit fericirea în brațele lui Adrian Brâncoveanu, consulul de atunci al României în Libia.

Andreea Marin a făcut anunțul mult așteptat de fani!

De doi ani trăiește povestea de dragoste cu Adrian Brâncoveanu, ce pare a fi bărbatul cu care se înțelege perfect. Cei doi s-au mutat împreună și se comportă ca o familie fericită. Chiar dacă Adrian este mai mult plecat, prin prisma meseriei pe care o are. Pe perioada pandemiei, iubitul Andreei Marin a fost plecat cu afaceri în Oman. Însă de câteva zile, Andreea este fericită că iubitul ei s-a întors acasă și că vor petrece sărbătorile împreună.

„Acum Adrian a revenit acasă după misiunea sa ca însărcinat cu afaceri în Oman, așa că suntem din nou toți trei împreună și așteptam sărbătorile cu drag. Prin tradiție, noi le petrecem în cel mai frumos loc, acasă. Așa că nu e nimic diferit anul acesta. Îmi lipsesc doar oamenii frumoși și buni adunați împreună, meseria mea mă aducea adesea înainte alături de sute sau mii de oameni odată, ceea ce nu mai e posibil acum. Dar nu vreau decât să sper că e doar o perioadă grea care va trece, la fel cum au trecut și altele asemenea în istorie. Din păcate, unele pierderi nu mai pot fi reparate…”, a declarat Zâna , în exclusivitate pentru impact.ro.

Dar cât timp iubitul a fost plecat cu treburi, Andreea nu a stat degeaba, ci a muncit de zor la redecorarea casei lor. Astfel că diva a redecorat atât exteriorul cât și interiorul casei în care locuiește împreună cu iubitul și cu fiica ei, Violeta.

„Exteriorul este gata, vom reamenaja doar grădina la primăvară, iar la interior mai avem de lucru. E o renovare serioasă. De pildă ne gândisem la renovare clădirii pe exterior, iernile nu sunt chiar atât de blânde și era necesar. Dar nu ne gândisem să dăm și o culoare potrivită și nouă, solară clădirii, să arate curat și proaspăt totul”, a dezvăluit Zâna, pentru impact.ro.

Andreea a terminat și renovarea bucătăriei, locul în care îi place să gătească împreună cu iubitul ei, Adrian.

„Gătim toți gustos acasă, ne place în mod special mâncarea moldovenească, dar și cea italiană gătim bine și sănătos. E un mod de a ne bucura de viață”, a mai declarat vedeta, pentru impact.ro. La 46 de ani, Andreea își dorește foarte tare să devină din nou mămică. „Dacă Dumnezeu vrea asta pentru noi, îmi doresc să mărim familia”, a mai spus Zâna.

S-a întors la Televziunea Publică

Pe perioada pandemiei, Andreea și fiica ei, Violeta, au fost extrem de atente să respecte regulile impuse de autorități, ba chiar vedeta s-a implicat în acțiuni cu scop umanitar.

„Suntem foarte atenți cu igiena și purtam mască. Nu există garanții, dar e bine să faci tot ce depinde de tine să te ferești și să fii responsabil și față de ceilalți, așa cred eu. Eu am avut atât de multă treaba, făcând Campania Prețuiește Viața, încât nu am simțit-o deloc ca pe un răgaz. Am avut de organizat convoaie umanitare care duceau donațiile în toate județele tarii, deci nu am avut timp să simt această perioadă ca pe una de izolare, sincer”, a adăugat diva, pentru impact.ro.

Recent, Andreea s-a întors la TVR, unde are emisiunea „Nu există nu se poate”, difuzată la TVR 2, diva implicându-se total de la cazurile prezentate până la decorul extravagant al studioului.

„Pentru că am primit un dar: libertatea de a gândi și de a pune pe picioare, alături de o echipa de profesioniști, un format TV special, cu oameni inteligenți și cu povești- inspirație, într-un decor elegant și unic la noi. Așa cum l-am visat, fără compromisuri. O șansă de a face ceva bun, care sa rămână peste timp, un produs TV de maturitate pentru mine. Sunt fericită să pot spune că… Nu există nu se poate!, dacă vrei cu adevărat și pui imagine, efort, muncă, suflet. Așa că întru cu drag în casele românilor de luni până joi, la ora 18 și, în reluare, la 23”, a adăugat Andreea, pentru impact.ro.