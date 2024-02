Andreea Mantea nu mai face tratament pentru boala autoimună de care suferă. Doar se roagă: ‘Cred în Divinitate’

Andreea Mantea este una dintre cele mai apreciate prezentatoare tv din România. Atunci când apare pe sticlă este mereu radiantă și plină de carismă, dar în realitate, vedeta de la Kanal D se confruntă de ani buni cu probleme de sănătate. Recent, ea și-a deschis sufletul și a vorbit deschis despre boala autoimună cu care a fost diagnosticată în urmă cu ceva timp.

Au trecut câțiva ani de când Andreea Mantea, prezentatoarea de la Casa Iubirii, se confruntă cu o boală autoimună, care i-a dat mari bătăi de cap. În plus, ea era nevoită să ia câte 10 pastile pe zi. De curând, vedeta de televiziune a explicat motivul pentru care a decis să întrerupă tratamentul. În schimb, vedeta a ales calea Divinități, considerând că este cea mai înțeleaptă decizie pe care a luat-o în acest sens.

„Cred în Divinitate. Am crezut că o să mă ajute și m-a ajutat. Am zis că n-ar fi corect să cer și ajutor și să iau și pastile în același timp. Am cerut ajutor și am oprit pastilele. Am zis că mă las în mâna Divinității. Lucru foarte înțelept, chiar dacă nu pare. Nu recomand asta nimănui! Eu așa am simțit și s-a stopat. Nu a dispărut, pentru că n-o să dispară niciodată o boală autoimună. Mă bucur că nu mai avansează, chiar dacă mai fac ceva greșit. Dar nu vreau să se ia nimeni după mine”, a declarat prezentatoarea TV, la Fresh by Unica.