Andreea Mantea, momente tulburătoare. Aproape de lacrimi în emisiune: nu i-a venit să creadă ce aude

Andreea Mantea are parte de momente grele. Fanii au putut s-o vadă în lacrimi în emisiunea pe care o prezintă alături de fiul ei. Ce s-a întâmplat cu iubita prezentatoare și care a fost motivul pentru care a răbufnit în lacrimi?

Andreea Mantea, în lacrimi. Ce s-a întâmplat în emisiune?

Andreea Mantea a ales să spună povestea altcuiva în propria emisiune. Reality show-ul care-i poartă numele are de toate pentru toată lumea. Râsete, peisaje superbe, plimbări prin țară, amintiri depănate alături de mama sa, pregătiri intense pentru evenimente, dar și emoția unor oameni care cu ajutorul brunetei își spun lecțiile primite de la viață. Fanii emisiunii „Trăiri alături de Andreea Mantea” au făcut cunoștință cu Manuela Cerasela Jerlăianu, o poetă care suferă de o boală cruntă. Aceasta este țintuită într-un scaun cu rotile și încearcă disperată să aibă în continuare speranța că ceva în viața ei se va schimba. Manuela a fost diagnosticată cu o boală care urmează să o lase paralizată de la gât în jos. Momentul crucial se pare că se apropie cu pași repezi, a mărturisit artista.

„În această seară mi-as dori să cunoașteți o persoană deosebită. Mi-am dorit enorm că o cunoașteți pe cea a căror rânduri dintr-o poezie m-au ajutat într-un moment din viața mea”, a spus prezentatoarea de televiziune. „Am întâmpinat un necaz, m-am îmbolnăvit de o boală care nu se vindecă. Eu depind de un tratament până la finalul vieții și nu am făcut copii ca să nu riscăm. M-am născut sănătoasă, dar apoi am fost disgnosticată cu siringomielie. Medicii spun că apare în urma unor accidente sau te poți naște cu un defect și apare această boală între 20 și 40 de ani. La 28 de ani m-am îmbolnăvit”, a detaliat Manuela.

„Nu am cum să lupt împotriva evoluției”

Aceasta a început să scrie încă de la vârsta de 11 ai, moment în care visa să scrie versuri pentru cântece în biserică. Mai târziu, a încercat versurile de dragoste, iar ulterior de la 28 de ani până la 39 de ani a tot scris și a adunat 180 de poezii.

„Poate să se ajungă până la paralizie de la gât în jos și am văzut un caz de genul acesta și nu am mai putut să intru în spital și nu m-am mai dus, cu toate că îmi dăunează. Boala a evoluat și am ajuns la faza de dinainte de… Nu am cum să lupt împotriva evoluției. M-ar ajuta recuperarea la mobilitate, dar, ca evoluție a bolii, nu pot să mai stagnez nimic. Am stagnat acum zece ani făcând o operație pe măduvă, e singura soluție. La nivelul măduvei se află problema”, a mai mărturisit poeta. Manuela își poate mișca acum doar două degete, dar nu-și plânge de milă și continuă să spere că va avea putere.