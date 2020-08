Andreea Mantea, mesaj impresionant. I-a uimit pe toți fanii

Fosta prezentatoare a emisiunii Puterea Dragostei, Andreea Mantea, este foarte fericită în această perioadă, fericire pe care a împărtășit-o și fanilor săi virtuali printr-un mesaj impresionant postat pe rețeaua de socializare.

Andreea Mantea, mesaj impresionant pentru fani. Cu ce i-a umit pe aceștia

Andreea Mantea este foarte fericită și o demonstrează zilnic de când s-a întors din Turcia, de la emisiunea Puterea Dragostei. După ce a renunțat la emisiunia Puterea dragostei, pe care a prezentat-o doi ani de zile, frumoasa brunetă radiază de fericire, iar acest lucru se datorează prezenței oamenilor apropiați din jurul ei.

Andreea Mantea ar fi renunțat la postul de prezentatoare al emisiunii Puterea Dragostei, care se filmează în Turcia, Istanbul, pentru că și-a dorit să îi ofere fiului ei David o copilărie în care să se poată bucura de prezența bunicilor și a celorlalte persoane apropiate din familie.

Andreea Mantea se declară o femeie împlinită

Astfel, acum, Andreea Mantea are toate motivele din lume să se declare o femeie fericită și cu adevărat împlinită. Are o carieră de succes, are o familie minunată, precum și un partener care o apreciază și o iubește la adevărata ei valoare.

Fosta prezentatoare a primelor sezoane Puterea dragostei trăiește și ea adevărata putere a dragostei de câțiva ani. Andreea Mantea și-a emoționat fanii de pe paginile de socializare cu ultima fotografie postată, unde apare în mijlocul unui peisaj frumos, iar bărbatul din viața ei o ține de mână.

Andreea Mantea, relație amoroasă cu un bărbat misterios

Mesajul postat în dreptul imaginii spune totul despre viața fericită pe care o trăiește fosta prezentatoare a emisiunii Puterea Dragostei acum. „Țin soarele și iubirea în mâini”, este mesajul cu care Andreea Mantea și-a impresionat fanii de pe pagina personală de Instagram.

Fanii Andreei Mantea au apreciat fotofrafia și mesajul postat de Andreea Mantea în număr mare. Astfe, vedeta a primit peste 53 de aprecieri.