Andreea Mantea e gravidă? Primele imagini cu burtica ei, pe care a încercat să o acopere VIDEO

Celebra Andreea Mantea și-a pus fanii pe jar. Aflată zilele acestea pe litoral, în vacanță, vedeta a postat câteva imagini de la locul faptei. Numai că, unii dintre fani au observat ceva schimbat la ea, și imediat și-au dat cu părerea. În imaginile postate de vedetă ar părea că este gravidă, iar internauții au profitat de moment și au luat-o la întrebări. Dar, pentru moment, Andreea nu a confirmat, nici infirmat cele văzute de internauți.

Celebra brunetă, Andreea Mantea, este una din cele mai îndrăgite și urmărite vedete pe micul ecran. Reality-showul difuzat pe Kanal D are deja notorietate printre fanii vedetei, aceștia nescăpând nici măcar un episod. Sinceră, așa cum o știe deja toată lumea, recent Andreea Mantea a făcut câteva confesiuni, mai ales despre relația cu tatăl băiețelului ei, David.

Relația cu Cristi Mitrea, așa cum recunoaște chiar Andreea Mantea, nu a fost una frumoasă, romantică, așa cum și-ar fi dorit vedeta. Au existat momente în care a fost supusă violențelor domestice, multe dintre aceste momente întâmplându-se când era deja gravidă. Într-un moment de sinceritate Andreea Mantea a povestit despre aceste lucruri.

„A venit timpul să vă fac o confesiune. Este despre mine și despre copilul meu. M-am ferit să vorbesc public despre povestea dintre mine și tatăl copilului meu. Mi-a fost mult prea greu și prea rușine să îmi expun public toată suferința prin care am trecut.

Mi-a fost prea rușine ca acest copil să vadă sau să citească despre tot ce mi-a făcut tatăl lui. Am vrut sa îl protejez pe David și să nu îi stric imaginea despre părintele lui. Am vrut să nu știe câte bătăi am îndurat, chiar și cu el în pântec”, povestește Andreea Mantea.