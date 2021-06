Andreea Ilie dă din casă despre relația cu Bobby Păunescu. Cum au ajuns să se iubească, de fapt

Andreea Ilie vorbește despre povestea sa de iubire alături de Bobby Păunescu. Cum au ajuns cei doi să se cunoască și cum s-au îndrăgostit unul de celălalt? Fanii celebrului regizor sunt fericiți că a dat o nouă șansă iubirii după mariajul eșuat cu Alice.

Andreea Ilie, detalii despre relația cu Bobby Păunescu

Fanii celebrului regizor s-au bucurat enorm să-l vadă depășind eșecul din ultimul mariaj alături de Alice Peneacă. Acesta trăiește acum o frumoasă poveste de dragoste alături de Andreea Ilie. Noua iubită a omului de afaceri simte din nou fiorii amorului la doi ani de la divorțul cu fotomodelul internațional.

Cei doi au decis încă de la început să păstreze pentru ei detaliile din relație, așa că sunt mai discreți decât și-ar dori fanii. Cu toate astea, mezzosoprana a povestit în premieră pe larg despre legătura pe care a creat-o cu patronul de la B1 TV.

Artista a susținut că partenerul ei este un om deosebit și că se simte norocoasă să îi fie alături într-un moment potrivit, mai cu seamă că are multe de învățat de la el, consideră aceasta. Relația cu Bobby Păunescu a venit într-o etapă potrivită în viața sa:

‘A venit în viaţa mea exact în momentul potrivit, unde maturitatea mea emoţională şi experienţa lui profesională, plus bunătatea lui sunt cele mai importante aspecte pe care le doresc în acest moment. Bineînţeles. ca orice relaţie, la început nu are prea multe de dezvăluit şi ca atare nu am foarte multe de comentat pe acest subiect.’

Ar vrea să aibă o carieră în televiziune?

Întrebată dacă și-ar dori o carieră în televiziune, Andreea a mărturisit că televiziunea și modelling-ul rămân ca hobby-uri pentru că acum nu se gândește la acest lucru:

‘Admir, în schimb, prezentatorii şi realizatorii de emisiuni culturale şi, dacă aş opta pentru o televiziune, aş alege doar un post care are asemenea emisiuni în program.’