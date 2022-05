Andreea Ibacka, dezvăluiri despre momentele de panică trăite la botezul fiului său: „Se putea transforma într-un coșmar“

În urmă cu mai bine de o săptămână, Cabral și Andreea Ibacka și-au botezat fiul, pe micuțul Tiago, însă evenimentul nu a fost lipsit de peripeții. Actrița a detaliat abia acum ce s-a întâmplat fix în ziua în care și-au creștinat micuțul. Totul se putea termina tragic!

Pe 14 mai a fost zi de sărbătoare în familia lui Cabral, dar și o zi de panică! Prezentatorul tv și soția lui, Andreea Ibacka, și-au botezat cel de-al doilea copil, pe Tiago. Nașii de botez ai micuțului au fost Răzvan și Irina Fodor. Cu toate că ziua a început excelent, petrecerea de botez a băiețelului a fost umbrită de un eveniment neplăcut. Andreea Ibacka și Cabral au decis să-și primească invitații acasă la ei, dar cu toții au trecut prin momente dificile.

Party-ul a fost întreruptde un incendiu, care a avut loc chiar la casa vecină. Flăcări imense au cuprins reședința de alături. Din fericire, incendiul nu a făcut victime, deși casa vecină a fost serios afectată de flăcări. Pe rețelele de socializare, Andreea Ibacka a povestit cum s-a petrecut totul și a pus chiar și un video cu incidentul.

„Soțul și cu mine nu prea ne facem complimente prin social media. Ca să nu ne-o luăm în cap ori fiindcă pur și simplu ne-am obișnuit să ne tachinăm. Așa ne arătăm noi dragostea. Pe de altă parte, deși am ales să le povestim public mai ales pe cele bune (că de necazuri e plin pământul)… de-a lungul anilor le-am pățit și noi pe ale noastre. Ba chiar am trecut prin câteva situații limită împreună. Sâmbăta trecută am avut botezul lui Tiago.

În mijlocul petrecerii, vecinii noștri au avut un incendiu (vezi video, a fost incendiu în toată regula). Și chiar dacă nu a ajuns să fie o situație limită pentru noi, premisele nu arătau deloc bine. Dacă câteva amănunte mergeau ușor diferit, se putea transforma într-un coșmar. Îmi e clar că ne-am asumat niște decizii importante, deși erau unele de moment. Când lucrurile escaladează în doar câteva secunde, nu ai timp de încercări.

Am funcționat ca niște roboței și abia după ce s-a terminat tot episodul am apucat să-mi trag concluziile. Și să-mi amintesc și de celelalte momente grele trăite împreună. Sunt câteva lucruri de făcut într-o situație limită, în ordinea corectă. Întâi protejezi vieți, apoi creezi premise de rezolvare, salvezi bunuri șamd.

Din păcate mulți oameni se blochează de spaimă, nu prioritizează, iar deznodământul e mai prost decât putea să fie. Ce voiam de fapt să spun prin postarea aceasta: că EL e omul lângă care aș vrea să fiu dacă vine sfârșitul lumii. O dată că-l iubesc, asta e clar. Și apoi fiindcă alături de el am cele mai mari șanse să scap. Mă rog, sper să nu vină! Sfârșitul lumii, zic. Totuși. P.S.: Vecinii sunt bine și ei, nimeni nu a fost rănit.”, a scris soția lui Cabral pe Facebook.