Andreea Frățilă, vedeta Antena Stars, declarații inedite despre viața personală și dragoste: „Mult timp am tânjit după ea”. EXCLUSIV

Andreea Frățilă, în vârstă de 33 de ani, s-a alăturat la începutul acestui an echipei Antena Stars, după ce s-a remarcat la Metropola TV. Telespectatorii au urmărit-o la Mireasa Direct din culise și la Summer Star, alături de Andrei Ștefănescu. Am vrut să o cunoaștem mai bine și ne-a împărtășit detalii despre viața personală, carieră și planurile sale de viitor.

Andreea Frățilă, amintiri din copilărie: „Visul meu a fost să fiu prezentator TV”

Reporter Playtech: Astăzi te vedem la televizor, punând bazele unei cariere de succes, dar îți amintești cum erai în copilărie? Ți-ai dorit mereu o carieră în televiziune sau ai avut și alte planuri?

Andreea Frățilă: A fost visul meu să fiu prezentator TV… și așa îl vedeam mereu: ca pe un vis. Nu credeam că voi reuși. Totuși, exersam în fața oglinzii, îmi imaginam că prezint spectacole, cântam, dansam și mă vedeam aplaudată de oameni. Pe la 11 ani, bunica mea – cu care aveam o relație foarte apropiată – mi-a spus că și-ar dori să o urmez pe Alina Sorescu. Ne uitam împreună la „Ploaia de stele” și visam amândouă. Am reușit. Am făcut-o fericită, deși m-a văzut pe sticlă din ceruri.

Reporter Playtech: Care este primul gând care îți vine în minte atunci când te gândești la „acasă”?

Andreea Frățilă: Acasă pentru mine nu este doar un loc, ci o stare. Înseamnă familie, înseamnă liniștea aceea pe care nu o găsești nicăieri altundeva. Înseamnă mirosul mâncării grecești care umple casa, glumele fratelui, râsetele mamei. Acolo e sufletul meu, acolo e tot ce contează.

Reporter Playtech: Care era mâncarea ta preferată din acea perioadă?

Andreea Frățilă: Mâncarea mea preferată era, este și va fi “macaronia tou fournou”, un preparat tradițional din Cipru. Este destul de greu de făcut, așa că mama o pregătește întotdeauna împreună cu tata. O face pentru mine de ziua mea și de sărbători – și de fiecare dată simt că are gustul copilăriei și al familiei.

Cea mai prețioasă lecție din carieră: „Am realizat că talentul singur nu contează”

Reporter Playtech: Ai lucrat apoi ca reporter, redactor, producător. Care a fost cea mai mare lecție pe care ai învățat-o în toți acești ani?

Andreea Frățilă: Cea mai mare lecție pe care am învățat-o este că nimic nu se obține peste noapte. Perseverența, dedicarea totală, dorința autentică și munca asiduă sunt ingredientele care transformă un vis în realitate. Am realizat că nu talentul singur contează, ci puterea de a nu renunța, de a învăța constant și de a investi 100% în ceea ce îți dorești. Așa se clădește succesul.

Reporter Playtech: Vara aceasta ai făcut parte și din echipa Summer Star, un program plin de energie și distracție. Cum a fost experiența și ce ai învățat din această etapă?

Andreea Frățilă: Summer Star a fost un proiect extrem de frumos, dar trebuie să recunosc că nu a fost chiar ușor. Am învățat foarte multe, de la importanța muncii în echipă, până la cum să gestionezi provocările zilnice cu energie și pozitivitate. Sunt recunoscătoare pentru colegii minunați alături de care am lucrat și, în mod special, pentru Andrei, care este un profesionist desăvârșit și m-a sprijinit mereu. Am avut un vibe grozav împreună, iar această experiență unică este ceva ce aș repeta oricând, în aceeași formulă.

Reporter Playtech: Dacă ar fi să alegi între un format de divertisment și unul de talk-show serios, unde crezi că te regăsești mai bine?

Andreea Frățilă: Mă regăsesc mai mult într-un format de divertisment, însă aș face față oricând și unui talk-show mai serios. Sunt mereu deschisă la provocări, îmi place să experimentez și să evoluez, iar fiecare experiență nouă reprezintă pentru mine o oportunitate de creștere.

Unde se vede Andreea Frățilă peste 5 ani

Reporter Playtech: Unde te vezi peste 5 ani? Ai un vis mare legat de televiziune, un proiect pe care ai vrea neapărat să-l realizezi?

Andreea Frățilă: Visul meu deja începe să prindă contur și mă simt extrem de recunoscătoare pentru fiecare pas făcut până acum. Peste 5 ani mă văd continuând să fac televiziune la cel mai înalt nivel posibil, evoluând constant și perfecționându-mă în fiecare proiect. Îmi doresc să contribui la producții de impact, să aduc energie și emoție telespectatorilor și să cresc profesional în fiecare zi.

Reporter Playtech: Ai spus într-un interviu că nu ai avut mereu noroc în dragoste. Ce ai învățat despre tine din relațiile care nu au mers?

Andreea Frățilă: Am învățat că iubirea adevărată apare întotdeauna la momentul potrivit. Mult timp am tânjit după ea, dar viața m-a învățat să am răbdare. Cred că Dumnezeu mi-a pregătit sufletul pereche și, până atunci, mi-a spus să mă dedic visurilor mele și carierei. Astfel, când va veni, voi fi pregătită să ofer iubire din tot sufletul.

Reporter Playtech: Ce îți dorești cel mai mult de la tine, ca femeie și ca profesionistă, în anii care vin?

Andreea Frățilă: Îmi doresc să fiu cea mai bună versiune a mea, să rămân la fel de luptătoare, dedicată și cu coloană vertebrală, atât ca femeie, cât și ca profesionistă. În carieră, vreau să continui să evoluez și să devin cea mai bună versiune a mea. Pe plan personal, visul meu este să stau alături de soțul meu pe terasă și să ne bucurăm de clipele simple, uitându-ne cum copiii noștri aleargă fericiți prin grădină.