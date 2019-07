Andreea Esca nu a ajuns în viață chiar ce și-a dorit. Ce meserie a vrut să aibă: ”Aici s-au terminat libertățile mele!”

Andreea Esca nu și-a dorit niciodată să devină prezentatoare de știri, dar soarta a făcut să devină emblema celui mai cunoscut trust din România. Ce opțiuni avea când era mică?

Andreea Esca nu și-a dorit să ajungă prezentatoare de știri

Andreea Esca a mărturisit că niciodată nu a avut visul de a deveni cea mai cunoscută prezentatoare de știri, nici măcar nu și-a dorit să intre în domeniul în cauză. Aceasta visa mai degrabă la meseria de doctor sau învățătoare. „Am vrut să mă fac vânzătoare, ceea ce aș mai vrea și astăzi.

Învățătoare, doctor, apoi am vrut să dau la teatru. Acolo mi s-au terminat libertățile, pentru că părinții mei n-au fost de acord cu teatru. De acolo am ajuns la ASE, n-am intrat, iar mai apoi am ajuns la jurnalism dintr-o pură întâmplare”, a mărturisit Andreea Esca, în cadrul emisiunii „Antrenorul Părinților” cu Mirela Retegan.

Andreea Esca: „Cineva m-a pus pe acest drum”

De asemenea, a mai mărturisit și în repetate rânduri că meseria a ales-o pe ea. Emblema Pro TV a urmat cursurile facultății de jurnalism imediat după revoluție, în momentul în care se căutau fete și băieți noi în domeniu pentru ca publicul să nu le mai asocieze chipurile celor vechi de pe micile ecrane cu regimul comunist. Cariera sa a luat avânt, iar după atâția ani la pupitru de știri a devenit cea mai cunoscută prezență din TV. Aceasta a luat interviuri pentru personalități diverse precum: Madeleine Albright la Michele Platini, Ethan Hawke sau Richard Branson