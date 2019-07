Andreea Esca, în costum de baie. Imagini cu știrista de la PRO TV, așa cum rar o vezi

Andreea Esca, surprinsă de fotoreporterii Click! la plajă! Una dintre cele mai cunoscute știriste din România arată impecabil. Aceasta are un corp care le-ar putea face invidioase și pe unele domnișoare.

Andreea Esca, în costum de baie. Cum a fost surprinsă?

Una dintre cele mai cunoscute figuri ale PRO TV are o relație deschisă cu fanii care o îndrăgesc deja de o bună bucată de vreme. Iubita prezentatoare de știri postează des imagini din vacanțe, reuniuni de familie sau evenimente mondene. Cu toate astea, rare sunt imaginile în care aceasta pozează în costum de baie. Emblema Pro TV s-a afișat într-un costum de baie negru, simplu și elegant, alături de soțul său, Alexandre Eram.

Andreea Esca are 46 de ani și se poate mândri cu un corp armonios și cu un decolteu extrem de generos. Andreea și-a început cariera la 1 decembrie 1995 și a rămas celebră pentru salutul: „Bună seara, România! Bună seara, Bucureşti, Pro TV te salută”.

„Sportul e baza și un pic de atenție la mâncare”

Prezentatoarea știrilor PRO TV a fost întrebată în nenumărate rânduri dacă a apelat vreodată la măestria medicilor esteticieni sau daca are de gând pe viitor să facă acest lucru, Anreea Esca a susținut că nu are nicio intervenție. “Singura mea regulă este să fiu la ora 19:00 la pupitrul știrilor. Dar încerc să nu mănânc mult dulce, să evit pâinea, pastele, cartofii, mă rog, tot ce știm sigur că ne va aduce niște kilograme în plus. Fericirea este cea mai sigură cale către un look de invidiat. Din păcate, însă, nu vă pot da rețeta. Si atunci vă doresc să o gasiți, să stiți că, dacă veți face, daca veți trai lucruri care vă fac fericite, se va vedea.

Și bonus: să faceți un pic de sport în limita timpului. Sportul e baza şi un pic de atenţie la mâncare nu strică. De asemenea, nu sunt adepta operaţiilor estetice, nu mi-am făcut nici măcar o injecţie”, a mărturisit Andreea Esca pentru revista Viva!.