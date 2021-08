Alexia Eram s-a despărțit de Mario Fresh? Andreea Esca a decis să discute despre cei doi

Adevărul despre presupusa despărțire dintre Alexia Eram și Mario Fresh. Ce se întâmplă, cu adevărat, între cele două tinere vedete. Andreea Esca a vorbit despre fiica ei și partenerul ei și subiectul care a stârnit vâlvă în mediul online în ultima perioadă.

Mario Fresh și Alexia Eram s-ar fi despărțit?

Zvonurile conform cărora Alexia Eram și Mario Fresh nu ar mai forma un cuplu i-a șocat pe faniii lor din mediul online. Deși niciuna dintre vedete nu a confirmat sau infirmat speculațiile potrivit cărora nu ar mai fi împreună, Andreea Esca a decis să pună capăt zvonurilor.

Întrebată de către reporterii de la Ciao care este, în prezent, statutul relațional al fiicei sale, știrista de la PRO TV a dat un răspuns elegant și matur, așa cum era de așteptat.

Vedeta trustului din Pache Protopopescu i-a rugat pe jurnaliști să o întrebe direct pe Alexia, întrucât este un adult și nu consideră că ar fi potrivit să răspundă ea acestor întrebări intime, în locul fiicei sale.

„Să vă spun sincer, Alexia este acum un adult, așa că aș vrea să vorbiți cu ea (râde – n.r.). Da, nu-mi mai asum dreptul de a vorbi în numele lor pentru că nu mai sunt minori, așa că vă invit să o sunați să vă spună ce și cum”, a declarat Andreea Esca, exclusiv pentru ciao.ro.

Cum este răsfățată Andreea Esca de către soțul ei

La 48 de ani, Andreea Esca are tot ce-și poate dori de la viață. Se consideră o femeie împlinită, fericită și extrem de mulțumită. Are o carieră impresionantă în domeniul televiziunii, doi copii pe care-i adoră și un soț care o răsfață la fel ca-n prima zi.

Andreea Esca a declarat că soțul ei este extrem de atent la nevoile ei, făcând de multe ori gesturi romantice care o surprind în mod plăcut. Știrista mărturisește că partenerul ei de viață o susține în tot ceea ce face.