Andreea Esca, călătorie surpriză de ziua ei. Şi-a luat toţi prietenii cu ea, va fi ceva de vis. Prezentatoarea împlineşte 50 de ani

Andreea Esca, călătorie surpriză de ziua ei. În viitorul apropiat, emblema postului de televiziune PRO TV va împlini frumoasa vârstă de 50 de ani. Ca de fiecare dată, vedeta de televiziune și-a luat colegii și i-a dus într-o vacanță cu o destinație surpriză. Cel care a dat toate cărțile pe față a fost Lucian Mândruță.

Andreea Esca, călătorie surpriză de ziua ei

29 august, zi importantă pentru Andreea Esca. Și-a luat prietenii și s-a îmbarcat spre o destinație surpriză. Călătoria are loc cu ocazia împlinirii a 50 de ani. Frumoasa știristă de la PRO TV și-a făcut un obicei din a le face surprize apropiaților săi, chiar de ziua ei de naștere.

După doi ani de pandemie, când călătoriile au fost îngreunate de restricții, Andreea Esca și-a adunat toți prietenii și a plecat departe de casă. Nimeni nu a știut unde se vor duce, concret. Cert este că distracția deja a început, potrivit imaginilor publicate chiar de către prezentatoarea de televiziune pe pagina sa de Instagram.

Într-una dintre fotografiile care pot fi vizualizate și în galeria FOTO a acestui articol, Andreea Esca ține în mână un pahar de șampanie. Pe fundal se observă foarte ușor un mesaj: „1972- Best year (n.r cel mai bun an)”. Este anul în care s-a născut vedeta de televiziune.

Alături de fotografia cu pricina, Andreea Esca a optat și pentru o melodie pe măsură. Este vorba despre „Let Get It Started”, interpretată de The Black Eyed Pass.

Ce a dezvăluit Lucian Mândruță despre călătorie

La scurt timp după ce Andreea Esca a publicat imaginile cu pricina, un bun prieten de-al său, Lucian Mândruță, a publicat pe pagina sa de Facebook o serie de fotografii realizate în aeroport. În imagini au fost surprinși: Camelia Șucu, Mihai Petre, chef Adrian Hădean, Dana Rogoz și soțul său.

Chiar dacă a transmis că a considerat festivalul UNTOLD 2022 o petrecere aniversară, știrista de la PRO TV a considerat că este momentul oportun pentru o nouă distracție. Vedeta și-a luat și fiica, pe Alexia Eram, în vacanță. Tânăra este, la fel ca ceilalți, zâmbitoare și gata să se bucure de câteva momente de relaxare în destinația surpriză.

Citește și: Locul sfânt în care Andreea Esca se refugiază an de an. Puțini fani știu ce adoră să facă aici, de fapt