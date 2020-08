29 august, zi importantă pentru Andreea Esca. În ultima lună, prezentatoarea jurnalului de știri de la ora 19 a postului PRO TV a trecut prin multe. Andreea Esca a avut covid-19, luat de la soțul ei, și azi a împlinit 48 de ani frumoși și sănătoși.

Azi, de ziua ei, a primit un cadou frumos din partea familiei: o petrecere surpriză și cuminte, chiar în intimitatea casei sale. Vedeta a fost sărbătorită de toți cei dragi, mai ales de fiica ei, Alexia Eram, care i-a făcut cadou un tort delicios.

Evident, pentru că a avut covid-19, prezentatoarea Știrilor PRO TV a purtat masca de protecție în preajma invitaților cu risc de infectare. În plus, din imaginile postate de Alexia Eram pe internet, familia a avut grijă ssă practice și puțină distanțare socială.

Familia i-a făcut această surpriză încă de la miezul nopții. Dimineața, Andreea Esca s-a trezit că angajatele sale din redacția A’list Magazine o felicită toate, online. În plus, vedeta a primit zeci de mesaje și pe contul ei de Instagram.

Fiica vedetei TV a fost cea care s-a ocupat de petrecerea surpriză. Aceasta a cumpărat efectiv tot ce era nevoie pentru o distracție intimă, acasă. Alături de Andreea Esca au fost și părinții ei, oameni în vârstă, care au avut grijă să poarte și ei mască de protecție.

”Bilant aniversar: un an greu, complicat, ciudat! Dar pentru ca astazi un prieten mi-a zis ca daca nici eu nu mai zambesc, atunci chiar e rau, am decis sa fiu fericita in continuare, sa vad partea plina a paharului, sa privesc totul cu umor… si sa dansez😊. La botezul Liei, cea mai frumoasa papusa vie a carei mama este @danarogoz Va multumesc!”, este mesajul cu care Andreea Esca le-a mulțumit fanilor pentru urările făcute pe Instagram în ziua aniversării a 48 de ani.