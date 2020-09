Andreea Esca a votat. Ce mesaj senzațional le-a transmis românilor care nu au ieșit din casă

Andreea Esca și-a făcut și ea datorita civică și a contribuit azi cu votul ei la un București mai reușit decât cel de ieri. Ce mesaj le-a transmis românilor care nu au reușit să iasă din case până la această oră? Îndemnul cunsocutei prezentatoarei de știri.

Azi, 27 septembrie, românii au ieșit la vot pentru a-și alege primarii de oraș și reprezentanții de județ pentru următorii patru ani. Antecedentele nu au lipsit nici în acest an, iar dat fiind alegerile din România, lipsa de încredere a oamenilor și prin urmare și lipsa la vot, vedetele s-au făcut nevoite să invite mai mult decât niciodată cetățenii la urne. Andreea Esca și Tudor Chirilă au fost printre primele persoane publice mai vocale care au venit cu îndemnul acesta încă de la primele ore. Andreea Esca s-a prezentat la secția de vot unde era repartizată alături de fiica sa.

Celebra știristă alături de Alexia Eram s-au pozat în mână cu buletinele în semn că au votat pentru alegerile locale din 2020 și spera ca cei care le urmăresc activitatea pe rețelele de socializare să le ia exemplul. „Buletin nou, obiceiuri vechi! VOTAT! În dicționarul meu, cuvântul imposibil nu există!”, a fost mesajul Andreei Esca. „Tot respectul amândurora! Puterea exemplului, nu lasă loc de interpretări! 👋👋👋❤🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷😘😘😘🙏🍀🙌👍”, „Și noi am votat!❤️”, „Niceeeeee❤️❤️❤️”, au fost doar câteva din comentariile primite de jurnalistă la postarea în cauză.

„Abia astăzi m-am panicat! Alexia împlinește 20 de ani! Deci e imposibil ca și eu să am tot 20. Și nici 34 nu pot să am, că nu am avut-o la 14 ani. Deci am mai mult de atât. Mai mult de atât înseamnă mult…Și da, știu încurajările de tipul nu contează vârsta din buletin, dar azi m-a izbit realitatea. Nu, desigur, această revelație târzie nu mă va face să cântăresc de două ori dacă să mă duc la vreun party, dar recunosc că m-a zguduit un pic. Acum nu știu cum să zic? Fata mea? Și cum să mă repozitionez față de fetița aceea zglobie cu ochi albaștri care mi-a schimbat universul când a venit pe lume?(…) Alexia Margot, astăzi, când împlinești 20 de ani, vreau să-ți multumesc pentru 20 de ani de fericire, împlinire, bucurii, aventuri, distracție, nervi, emoții, discuții, panici, proiecte, hohote de râs, de plâns, satisfacții, dezamăgiri, iubire!”

Andreea Esca