Andreea Esca a vorbit despre problemele ei cu greutatea. Știrista recunoaște care este motivul pentru care se îngrașă

Vedeta de la PRO TV a recunoscut că are probleme cu greutatea, dar și cum face față cu brio acestor momente nu tocmai plăcute pentru nicio femeie. Prezentatoarea știrilor a admis de curând și motivul pentru care a avut parte de o asemenea de fluctuații ale kilogramelor. Nimeni nu s-ar fi așteptat la asemenea mărturisiri din partea vedetei de televiziune, mai ales că nu e pentru prima dată când trece prin așa ceva.

Știrista a recunoscut care este motivul pentru care se îngrașă, fiind cunoscut că Andreea Esca este și o mare amatoare a sportului, atunci când vine vorba despre modul în care arată. De asemenea, nu s-a sfiit vreodată să recunoscă nici că a apelat la diverse diete sau cure de slăbire, fie trucuri pentru a ascunde problema greutății corporale. Atunci când a fost cazul, vedeta a pus în practică anumite metode pentru a se asigura că are o apariție cât mai armonioasă. Mai ales dacă era vorba de vreun eveniment public, la care trebuia să arate impecabil.

„Am fluctuații de greutate destul de mari, doar că încerc să le maschez într-un fel sau în altul. Mă rog, nu pot să spun că am avut niște fluctuații care chiar să se observe îngrozitor, dar nu am fost niciodată vreo persoană slabă, cum nu am fost niciodată foarte grasă. Aș minți să spun, nu sunt extrem de preocupată de acest aspect.”, a mărturisit Andreea Esca, de curând, potrivit spynews.ro.