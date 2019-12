Andreea Bănică și soțul ei, imagine rară de la primele lor întâlniri. Artista avea 16 ani când l-a cunoscut pe Lucian. Foto

Andreea Bănică și Lucian Mitrea sunt formează un cuplu de aproape 25 de ani. Ei au împreună doi copii, o fetiță pe numele Sofia și un băiețel pe nume Noah, cu care formează o familie minunată.

Andreea Bănică a postat în urmă cu puțin timp o fotografie veche pe pagina sa Facebook, în care se află ea, alături de actualul ei soț.

Cântăreața a postat fotografie pentru a marca aniversarea lui Lucian Mitrea, care este astăzi, 28 decembrie. În descrierea imaginii postate, Andreea Bănică vorbește foarte frumos despre soțul său, căruia îi mulțumește cu această ocazie pentru faptul că i-a fost alături și pentru faptul că i-a acordat încrederea de care avea nevoie. Vedeta avea 16 ani când l-a cunoscut pe cel care avea să-i devină ulterior soț.

„Ahahaaa când văd poză asta nu pot să nu rad și să devin melancolică.🙈 Același iubit căruia îi cant de la 16 ani „la mulți ani“ în fiecare 28 decembrie. 😍 Îl iubesc și îi mulțumesc că trăiesc lângă el în fiecare zi povestea de dragoste la care visează orice față. Uite că și după atâția ani suntem tot împreună, mai fericiți și mai uniți că niciodată. Am avut încredere îl el de atunci și am în fiecare zi pentru că știu că el e sprijinul meu, omul căruia pot să îi spun orice, care mă face să fiu cu capul în nori, dar mă aduce și cu picioarele pe pământ și cu care am construit o familie minunată. La mulți ani celui mai bun iubit, soț și tată din lume. 🎉❤ Avudu!”, este mesajul postat de Andreea Bănică pe profilul ei de Facebook.