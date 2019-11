Andreea Bălan, ținută transparentă pentru noul videoclip, Suflete Pereche. Cum au reacționat fanii

Cântăreața e mai activă ca oricând, și pe plan muzical, iar după ce s-a măritat, Andreea Bălan se poate declara o femeie cu adevărat împlinită. Are o familie frumoasă împreună cu George Burcea, tabloul fiind perfect completat de cele două fetițe ale lor. Nici în ceea ce privește cariera, vedeta de la Antena 1 nu stă absolut deloc pe tușă. Andreea Bălan și-a lansat cel mai nou videoclip, fiind o colaborare cu un alt artist cunoscut.

Fanii Andreei Bălan au fost în delir atunci când au observat și ce ținută a purtat aceasta, atunci când a filmat videoclipul pentru piesa ei, Suflete Pereche. Vedeta s-a afișat într-o salopetă cu model animal-print, pe leopard, foarte transparentă mai ales în partea de jos. Totodată, cântăreața nu dezamăgește nici la nivel de articole vestimentare deosebite, pentru că nu e pentru prima dată când Andreea Bălan se afișează atât de provocator.

“Împreună cu Cortes am lansat Suflete Pereche, o piesă care spune mai departe poveştile noastre după Uită-mă. Am iubit, am suferit, am mers mai departe şi ne-am găsit alte iubiri. Nu am fost suflete pereche este despre adevăr şi puterea de a trece peste momentele dificile.Este despre noi doi, dar mai ales despre toţi cei care au iubit şi au reuşit să găsească fericirea în altă iubire“, a scris Andreea Bălan pe reţelele sociale, odată cu anunțul lansării noului proiect muzical.