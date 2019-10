Legătura necunoscută dintre Andreea Bălan și Mihai Constantinescu: “Nu am uitat niciodată binele pe care mi l-a făcut”

Angela Similea are o piesă care descrie perfect legătura dintre Andreea Bălan și Mihai Constantinescu: ”Ce-aș fi fost dacă n-ai fi existat”, căci regretatul artist a fost începutul cântăreței.

„Ce-aş fi fost dacă n-ai fi existat/ Nici nu-mi pot imagina/ Mă întreb dacă n-ai fi existat/ Ce-ar fi fost viaţa mea”, sunt versurile din piesa Angelei Similea, una dintre stelele muzicii ușoare românești. De ele se leagă relația dintre Andreea Bălan și Mihai Constantinescu. Jumătatea trupei Andre a mai vorbit de-a lungul carierei despre începutul ei, care poartă un singur nume, ce s-a stins marți, 29 octombrie, la 73 de ani, în urma unei încercate suferințe. Regretatul compozitor și cântăreț de muzică ușoară a fost un om care a înveselit copilăriile multora, dar a și fost piatră de temelie pentru nenumărați artiști din țara noastră. În cazul Andreei, a fost început de carieră.

Vedeta a apărut pentru prima dată la televizor la 10 ani, datorită lui Mihai Constantinescu, care a remarcat-o la un spectacol pentru copii în Ploiești, iar în acea zi i-a urat să devină o mare cântăreață, ceea ce s-a și întâmplat. Odată cu trecerea într-o lume fără anotimpuri a compozitorului, Andreea și-a readus aminte de binele primit în primele momente pe scenă. Drept urmare, a scris un mesaj pe conturile sociale, unde și-a așternut o parte din filmul vieții sale, în care personaj principal îi este regretatul Mihai Constantinescu.

„Am aparut prima oara la tv la varsta 10 ani datorita lui Mihai Constantinescu care m-a remarcat la un spectacol pentru copii in Ploiesti si in acea zi mi-a urat sa devin o mare cantareata. Anii au trecut si eu nu am uitat niciodata binele pe care mi l-a facut si cuvintele pe care mi le-a spus atunci.