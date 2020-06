Andreea Bălan s-a distrat pe cinste de ziua ei. Cine au fost invitații FOTO

Andreea Bălan a avut o zi cu adevărat specială! Aceasta s-a distrat pe cinste de ziua sa, alături de oamenii cei mai dragi. Cine au fost invitații și cum a decurs petrecerea?

Andreea și-a pregătit o zi de naștere relaxantă, în preajma celor mai dragi oameni care i-au fost alături în cele mai grele momente. Dacă în anii trecuți adora să se dea puțin în stambă și să adune lângă ea mai multe cunoștințe, organizând o petrecere de pomină, anul acesta a fost altfel. Artista a decis să se petreacă în liniște. Unii dintre invitați au fost: Andreea Antonescu, Amna, Monica Davidescu și nelipsiții colegi din trupa de dans a acesteia. Distracția a avut loc în curtea din spate a casei sale. Muzica a mers la maxim, iar decorul a fost în aceeași notă – simplu și elegant.

„Cand oamenii dragi iti sunt alaturi ❤️ @andreeaantonescu 🎼 @amnamusic 💥 @monica_davidescu_ ✨ foto @sabin74″, a fost mesajul solistei. Din păcate, deși blondina și-ar fi dorit ca zilele speciale din viața ei să fie altfel, soarta a decis ca ea să-și rescris poveștile singură pentru o vreme. Amintim că juratul de la Te cunosc de Undeva s-a despărțit în urmă cu câteva luni de tatăl copiilor ei, iar de atunci cei doi păstrează o relație decentă strict pentru cele două fete pe care le au împreună.

„Azi este ziua mea, dar varsta este irelevanta. Mai bine iti spun cate intamplari minunate am trait, cate inimi am iubit, cate locuri superbe am vazut, cat de mult am contat si contez in vietile celor dragi, dar mai ales iti pot spune, cat de mult am suferit, ce lectii am invatat, de cate ori m-am ridicat atunci cand viata m-a pus la pamant si de cate ori am luat-o de la capat si am mers mai departe cu zambetul pe buze. Viata nu este despre cifre, ci despre emotii, trairi, lectii si mai ales despre iubire. #birthday 🎂🥂”

Andreea Bălan