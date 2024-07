Andreea Bălan ridică gradele în termometre. Artista și-a etalat trupul de zeiță într-un costum de baie minuscul

La 40 de ani, Andreea Bălan se laudă cu o siluetă de invidiat, pe care o pune în valoare de câte ori are ocazia. Artista profită din plin de această perioadă a anului și și-a etalat formele, la plajă, într-un costum de baie decupat.

Andreea Bălan este foarte activă atât în viața de zi cu zi, cât și pe rețelele de socializare. Artista își împarte timpul între concerte, filmări, familie și vacanțe alături de iubitul ei și își ține permanent fanii la curent cu tot ce face. În această perioadă, vedeta profită din plin de soare și de vremea frumoasă și își etalează formele la plajă, de câte ori are ocazia.

Anii petrecuți pe scenă și pasiunea pentru dans își spun cuvântul, pentru că artista are un trup tonifiat din cap până în picioare. Chiar dacă a trecut prin două sarcini, și-a recăpătat rapid formele după fiecare naștere și are curajul să poarte orice, de la costume de baie minuscule, până la ținute foarte mulate sau decoltate.

De aproximativ un an, Andreea Bălan și-a găsit fericirea alături de Victor Cornea. Mulți s-au întrebat dacă cei doi se gândesc să își ducă relația la următorul nivel, însă artista nu știe dacă vrea să mai facă nuntă. Andreea Bălan a mai fost căsătorită, iar procesul de divorț a durat mai mult decât căsnicia în sine, după cum a povestit chiar ea recent.

”Nu știu dacă mă mărit prea curând, pentru că Victor e plecat non-stop la turnee. Nu mai cred în asta cu măritatul. Cred în iubire și în uniunea sufletelor. Societatea te vrea măritat, însurat, la casa ta. Asta vrea societatea, dar nu contează ce vrea societatea. Asta este doar o convenție pe care am stabilit-o noi, pentru că așa s-a vrut dintotdeauna, dar 40% sunt divorțuri.

E mai ușor să te desparți fără acte. Eu am fost căsătorită 4 luni și divorțul a durat 2 ani jumătate. Era mai simplu dacă nu eram căsătoriți, mult mai simplu. Eu am făcut doi copii cu același bărbat. Noi ne-am dorit ambii copii. Nu a fost o întâmplare, adică de la început, din primele luni de relație, eu aveam 32 de ani, el avea 28, am stabilit că ne dorim acești copii și după aceea a venit primul copil.

La vreo 6 luni sau un an am zis să mai facem pentru ea un frate sau o surioară. Totul a fost gândit. El a stat acasă în primul an și a avut grijă de Ella și apoi s-a rupt. Am rămas singură cu un copil de 3 ani și cu unul de 11 luni. Erau foarte micuțe, a fost foarte greu”, a declarat Andreea Bălan, în podcastul lui Teo Trandafir.