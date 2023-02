Cu cine ar pleca acum Andreea Antonescu la America Express. Dezvăluirile făcute de artistă despre Andreea Bălan

Cele două cântărețe au acceptat împreună provocarea de a se aventura pe Drumul Aurului, pentru a câștiga marele premiu în valoare de 30.000 de euro. Ce dezvăluiri a făcut una dintre artiste, după ce s-a reîntors acasă. Află în rândurile de mai jos cu cine ar pleca acum Andreea Antonescu la America Express, reality-show-ul momentului de la Antena 1.

Când Andreea Antonescu și Andreea Bălan și-au anunțat urmăritorii de pe rețelele sociale că urmează să plece împreună în competiția America Express – Drumul Aurului, mulți au rămas muți de uimire. Iar asta pentru că se credea că cele două vedete vor ajunge la certuri și conflicte semnificative.

În trecut, Andreea Antonescu și Andreea Bălan s-au înțeles foarte bine. Totuși, relația lor de prietenie a trecut prin mai multe momente de cumpănă. Au fost perioade în care cele două cântărețe nu și-au vorbit aproape deloc. În cele din urmă, s-au iertat și s-au susținut reciproc în planurile pe care le aveau.

Internauții se așteptau ca cele două artiste să se certe în reality-show-ul de la Antena 1. Lucrurile nu au stat așa, spre bucuria fanilor, comunicarea și sprijinul definindu-le relația. Cântăreața în vârstă de 40 de ani a făcut noi dezvăluiri din culisele concursului. Puțini se așteptau să spună asta despre Andreea Bălan.

Iată cu cine ar pleca Andreea Antonescu la America Express, dacă ar putea să aleagă pe altcineva în afară de fosta sa colegă! A recunoscut-o chiar ea, în mod public. Nu s-a ascuns deloc după degete, ba chiar a explicat și motivul pentru care ar apela la o astfel de schimbare. Ce a spus despre Andreea Bălan.

Andreea Antonescu a fost întrebată de către fani dacă ar înlocui-o pe Andreea Bălan, în cazul în care ar participa din nou în competiția America Express. A fost foarte transparentă cu internauții. Cântăreață le-a explicat tuturor cât de important este partenerul sau partenera cu care alegi să înfrunți provocările din reality-show.

„După episodul cu America Express, mi-am dat seama că partenerul/partenera trebuie să fie o persoană foarte apropiată ție, o persoană cu care să te completezi, o persoană pe care să o cunoști foarte bine.

M-am bucurat mult că am plecat în această competiție cu Andreea (Bălan – n.r.), pentru tot trecutul pe care îl avem împreună și pentru că ne cunoaștem foarte bine. Dar, dacă ar fi să mai am o opțiune, ar fi fratele meu, cu care, la fel, am o relație foarte strânsă, care mă completează din multe puncte de vedere.

Da, dacă ar fi să existe o altă opțiune în afară de Andreea (Bălan – n.r.), ar fi Răzvan (Antonescu – n.r.)”, a spus cântăreața, într-un videoclip în care a răspuns tuturor curiozităților fanilor săi legate de America Express.