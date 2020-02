Andreea Bălan, primele declarații despre despărțirea de George Burcea! “Este adevărat” Ce se întâmplă cu fetițele lor

View this post on Instagram

Dragilor, va multumesc din suflet tuturor pentru mesajele frumoase si de sustinere 🙏Le-am citit pe toate ❤️ Tot ce pot sa va spun, este ca, ceea ce s-a scris in presa, este adevarat. In rest, altceva nu pot sa declar momentan, deoarece sunt momente delicate, iar Ella si Clara trebuie potejate. 👶👧 Va imbratisez cu drag🤗, mereu a voastra AB 🌈🎼🎤