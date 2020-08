Andreea Bălan, o nouă apariție alături de Tiberiu Argint. Cât de fericită este artista

Andreea Bălan se afișează din ce în ce mai fericită la brațul lui Tiberiu Argint. Cum au fost surprinși amorezii și cum pare că decurge relația celor doi?

Andreea Bălan nu se mai ferește! Dacă la început se chinuia să meargă în vizită la apartamentul iubitului cu diverse artificii, ținute care să o ascundă și peruci, acum se afișează în voie cu el. Cei doi amorezi se poartă de-a dreptul ca niște adolescenți. După ce au fost prinși la malul mării în urmă cu mai bine de o lună, Tiberiu și Andreea se pare că au decis să-și dea frâu liber sentimentelor în fața tuturor, mai cu seamă că oricum toată lumea a aflat de relația lor și de escapada înduioșătoare de pe litoral alături și de Andreea Antonescu și noua sa cucerire. Zilele trecute, aceștia au fost surprinși pe străzile din București de către fotoreporterii click.ro.

Porumbeii s-au ținut strâns de mână pe tot parcursul drumului până la un restaurant din zona Romană unde au poposit. „Râdem, dar trăim în ţara în care dacă eşti fericită după un divorţ ţi se dă în cap. (…) Trebuie să mai stai să mai plângi. De ce nu ai plâns mai mult? Le place suferinţa. Vor să te vadă la pământ. Şi când nu mai suferi, spun: Ah, dar trebuia să sufere mai mult. Aşa e lumea”, a fost scurta declarație a blondinei din cadrul unui filmuleț de pe canalul său de YouTube.

Întrebat despre relația fiicei sale cu noul iubit, Săndel s-a reținut în declarații, susținând că nu-l cunoaște personal și că nu poate să-și dea cu părerea în privința sa.

„Păi, nu am avut ocazia să-l cunosc pe Tiberiu Argint, motiv pentru care nu pot să îmi dau cu părerea despre această relație. Am fost acum două zile la Andreea, mi-am văzut nepoatele și nu am discutat despre acest subiect’

