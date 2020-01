Andreea Bălan, momente de groază în vacanță. A ajuns la spital cu fiica de 10 luni

Andreea Bălan și soțul ei, George Burcea, au avut parte de o vacanță de coșmar. Aflându-se în Mauritius, Andreea Bălan a fost nevoită să ajungă cu micuța, de urgență la spital.

Ceea ce se prevestea a fi o vacanță de vis pentru Andreea Bălan și soțul acestei, alături de cei doi copii, în Mauritius, a devenit un coșmar. Atât pentru micuța de numai 10 luni cât și pentru părinții acesteia. Fetița, după spusele artistei, s-ar fi simțit rău, astfel fiind nevoiți, cei doi părinți, să meargă de urgență la un spital din localitate.

”Vacanța noastră în Mauritius a luat o întorsătură neașteptată și neplăcută. Ieri i s-a făcut rău Clăriței. A vomitat și am ajuns la spital. Am stat sub observație și are o enterocolită. Și Ella a vomitat, deci credem că are și ea același lucru. De aseară suntem pe antibiotic pe cale orală și încercăm să o facem să bea cât mai multe lichide. O ținem sub supraveghere ca să-i scadă febra.”, a povestit Andreea Bălan.