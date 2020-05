Viața pare că merge înainte pentru Andreea Bălan, după ce a anunțat că divorțează de actorul George Burcea. Fără a sta prea mult pe gânduri, artista a decis că un pictorial îndrăzneț o va face să se simtă și mai bine.

Andreea Bălan își pregătește divorțul de George Burcea cu poze fără rușine pe internet. Cum a fost taxată de fani

Așa se face că Andreea Bălan postează zilnic fotografii din vila în care locuiește cu mama sa, dar și cu fiicele Ella și Clara, în vârstă de 3, respectiv un an.

Chiar dacă actorul George Burcea a părăsit căminul conjugal de mai bine de două luni, după ce a ieșit la iveală faptul că a consumat substanțe interzise, Andreea nu mai pare afectată de despărțire. Astfel că ea pozează în ipostaze hot, în fuste mini, în rochii sau pantaloni decupați, modele care nu se pot purta cu lenjerie intimă.

Dar pe lângă zecile de comentarii de apreciere, artista a fost taxată de unii pentru ținuta îndrăzneață: ”Nu mai ai bărbat, îți faci de cap”, i-a transmis unul dintre urmăritori.

Replici acide

Andreea Bălan nu dorește ca la partaj să împartă ceva cu bărbatul căruia i-a jurat credință la altar. Astfel că Andreea și George își ascut armele pentru inevitabilul divorț, aruncându-și replici acide, prin intermediul rețelelor de socializare:

„Haideţi să nu mai pledăm în victime pe la tv, doar de dragul publicului, emoţiei sau mai ales al marketingului. Nimeni nu va părăsi cuiubul, dacă acolo-i bine“, a menţionat acesta, pe Internet.

Andreea Bălan a povestit și ea prin intermediul vlogului său cum a trecut peste despărțirea de George Burcea:

”Și când toate lucurile păreau bine și mă gândeam că, în sfârșit, am și familie, am și cariera stabilă, am trecut și peste stopul cardiac, sunt sănătoasă, copiii sunt sănătoși, totul este minunat, puf, nu mai am soț. Ok, evident că viața m-a surprins din nou, doar că am reușit să gestionez mai bine această despărțire deoarece trecând deja prin niște experiențe negative, am reușit să mă transform și să mă construiesc pe mine ca om și să am o relație armonioasă eu cu mine și să mă iubesc pe mine”, a precizat artista.