Andreea Bălan își deschide sufletul, după scandalul cu George Burcea. “Trebuie să zâmbesc frumos”

Ma stiti de mic copil si am crescut in fata voastra. Imi place ca sunt cunoscuta si nu mi-as fi dorit alta viata. Desi “vedetismul” da, e frumos pe scena, la tv, la evenimente, el vine si cu parti mai putin placute pe care trebuie sa le accept, iar statutul de persoana publica trebuie asumat. Imi asum ca nu imi apartin, ca viata mea este comentata, ca oamenii vor sa stie ce fac si cum fac. Imi asum ca trebuie sa zâmbesc frumos în societate, să răspund politicos tuturor, să ma prezint în diverse locuri unde am promis că merg, chiar dacă prefer să stau pe canapea cu o cană de ceai. Totodata am si responsabilitati, nu doar sa beneficiez de like-uri, fani si contracte de imagine. Am responsabilitatea sa ofer speranta si sa fiu un exemplu pozitiv in momente mai putin placute si pe cat posibil sa ajut si sa fac lucruri bune si exemplare pentru cei din jur. Ador sa fiu pe scena si sa ofer lucruri frumoase si de calitate 🤩