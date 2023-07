Andreea Bălan: “În Andre, nu prea înțelegeam noi așa ce cântăm, dar mai târziu am cântat despre ceea ce simt” Ce melodii scoate acum, odată cu noua relație EXCLUSIV VIDEO

Andreea Bălan trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu jucătorul de tenis Victor Cornea, iar acest lucru se vede și pe plan muzical, prin piesele pe care le cântă. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri că, după perioada Andre, în care ea și Andreea Antonescu nu prea înțelegeau ce cântau, ulterior a transpus în piese etape din viața ei, atât fericite, cât și triste, după cele două despărțiri, respectiv de Keo și de fostul soț, George Burcea, cu care are cele două fetițe, Ela și Clara. În prezent, vedeta iubește și este iubită și a făcut anunțul chiar pe 23 iunie, de ziua ei, când a postat și primele cadre cu ea alături de Victor Cornea. Andreea Bălan ne-a spus care este secretul carierei sale longevive în muzică, dar și compozitorii cu care a colaborat și colaborează pentru a face piese în care ea și publicul ei să se regăsească.

Andreea Bălan a cântat de mică și a cunoscut succesul alături de Andreea Antonescu, cu care a format trupa Andre. Apoi și-a construit o carieră solo, reușind să se reinventeze și să țină pasul cu trendul muzical.

“Secretul unei cariere longevive este disciplina. Disciplina înseamnă să faci niște lucruri, chiar dacă nu îți plac, să le faci la momentul la care trebuie. De exemplu, nu am chef să fac sport în fiecare zi, dar fac pentru că știu că voi arăta bine. Nu am chef să merg astăzi la studio să trag voci, dar fac pentru că am un deadline și trebuie să lansez o piesă”, a declarat, pentru Playtech Știri , Andreea Bălan.

Artista susține că a reușit să aibă succes, tocmai datorită muncii susținute și a talentului pe care îl are, ea simțindu-se cel mai bine pe scenă, unde cântă și dansează, livrând un program artistic complet.

O dată cu cariera solo, Andreea Bălan s-a implicat în compoziția pieselor. Mai exact, compozitorii i-au scris piese inspirate din experiențele din viața ei.

“Întotdeauna am cântat, să zicem după Andre, că în Andre nu prea ne dădeam noi seama ce cântăm – liberă la mare, stau pe nisipul fierbinte – nu prea înțelegeam noi așa ce cântăm, dar mai târziu am cântat despre ceea ce simt. De la albumul “Așa sunt eu”, cu acele piese “Evadez”, “Aparențe”, am cântat despre mine și am cântat în funcție de etapele pe care eu le trăiam.

De fiecare data când am suferit, am scos piese, cum a fost “Uită-mă”, care a fost number one și venea după o despărțire, iar acum cânt niște piese mai sexy, mai vesele, cu texte pozitive, pentru că asta se întâmplă în viața mea acum. Deci în funcție de ce trăiesc și cred că asta face un artist autentic, să cânte despre el, iar publicul se regăsește în acele texte, pentru că până la urmă toți suferim, toți suntem ba fericiți, ba triști și toți suntem oameni, și toți suntem egali, toți suntem la fel, toți avem aceleași trăiri”, a precizat Andreea Bălan.