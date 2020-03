Andreea Bălan îl “înțeapă” pe George Burcea. De ce ar fi eșuat mariajul: “Sabotează relații de iubire”

Andreea Bălan a postat pe Instagram un mesaj cu subînțeles și trimitere către George Burcea. Artista a strâns peste 14.000 de link-uri pentru postarea sa. Iată ce a scris!

Andreea Bălan îl “înțeapă” pe George Burcea

Andreea Bălan și George Burcea nu mai formează un cuplu, iar acum artista încearcă, cel mai probabil, încă să-și explice de ce. Până nu demult, cei doi păreau cuplul ideal. Ba chiar aau petrecut recent și o vacanță împreună. Apoi totul s-a deteriorat subit. Cam acesta este șirul evenimentelor din relația lui George Burcea cu Andreea Bălan. În timp ce el postează acum pe rețelele de socializare imagini colorate cu fiicele sale, Andreea Bălan postează mesaje cu subînțeles, mesaje inspiraționale, primite cu mult interes de către fanii ei.

”Suntem definiți de trecut și de situațiile trăite în copilărie. Cu toții avem un bagaj emoțional pe care îl cărăm după noi în viață. Este foarte important să realizăm că îl avem și să încercam să-l facem cât mai ușor, vindecând rănile trăite în trecut. Dacă nu facem acest lucru, în absolut orice situație, vom reacționa 90% în bază emoțiilor din trecut și doar 10% din realitatea prezența. În mod inconștient, unii oameni sabotează relații de iubire, de business, de prietenie și au o percepție greșită asupra vieții, percepție programată în subconștient când erau mici de către familia în care au crescut. Doar cei care înțeleg și acceptă aceste mecanisme și fac terapie, reușesc să vindece și să își schimbe viață în bine. Priviți acest interviu https://youtu.be/EpOMk1jOzgk Gurudra-Emoțional Health & Peace “The only obstacle is your own mind, your own thoughts”, a scris Andreea Bălan pe contul de Instagram.

Unde au fost văzuți Andreea Bălan și George Burcea

Andreea Bălan și George Burcea au fost văzuți recent, în Capitală. Potrivit surselor Impact.ro, locul întâlnirii lor a fost un birou notarial.

”George a ieșit dintr-un cabinet notarial foarte relaxat. Nu era vesel, ci normal. Părea grăbit. Pe Andreea nu am văzut-o, însă mașina ei era acolo. Deci probabil că era înăuntru și au considerat că nu este oportun să iasă amândoi în același timp. Ținând cont de faptul că nu au bunuri de împărțit, nu văd ce alt motiv ar avea să meargă la notar. Nici despre împărțirea custodiei nu poate fi vorba, deoarece ei căsătoriți încă. Lui George nu îi plac lucrurile ascuns. La el totul trebuei să fie clar, concis și pe față. Dacă ar fi venit la eveniment și s-ar fi pozat alături de Andreea, publicul ar fi crezut cu totul și cu totul altceva. Iar el nu dorește să alimenteze acestea zvonuri pentru că nu mai există șanse de împăcare”, au declarat surse pentru Impact.ro.