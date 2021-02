Andreea Bălan, dezvăluiri intime în fața fanilor: ‘Uite, are dreptate cu amorul’

Andreea Bălan a început de curând să facă lucruri pe care până acum le-a ratat din cauza lipsei de timp. De pildă, a învățat să schizeze, să patineze, să meargă cu un velier sau chiar să se distreze prin parcuri. Cea mai recentă aventură s-a petrecut în Parcul Cișmigiu din București, unde se află un aparat care ”ghicește” viitorul. Presată de prietenul său care o filma, vedeta a dat curs acestui test. A introdus 10 lei în aparat, a respectat instrucțiunile, apoi a citit uimită rezultatul, cu care în cea mai mare parte a fost de acord. Proba a conținut și o dezvăluire intimă, indicând și nivelul de dragoste din viața sa.

Andreea Bălan, la ghicitoare în Cișmigiu. Rezultatele au împins-o să facă o dezvăluire intimă în fața fanilor

„Ai calitățile să fii politician sau specialist în economie”, era primul rând scris pe foaie. „Da, sunt specialist în economie, fac economie multă, nu cheltui mai nimic, decât atunci când mă pun ații să cheltui, respectiv stilista mea sau altcineva. Următoarea nu este prea bună: nu ai încredere în umanitate.

Am fost rănită de prea multe ori și nu prea mai am încredere în oameni. Și asta e adevărat.(…) Du sentimente adânci în dragoste… Am pus sentimente adânci de nu mai știu eu…Și cu ăla, și cu ăla, și cu cine o mai fi fost, la toți am pus sentimente și până la urmă..”, a comentat solista.

„Viață bună, noroc bun… Sănătate… Are dreptate (linia sănătății fiind foarte mică, n. red.). Amorul.. (la fel ca sănătatea, n. red.)”, spunea amuzată Andreea. „Mulțumesc, îmi trebuie succes la sănătate, dragoste și alte cele… Că în rest, am…”, a interpretat ea.

Vedeta se declară liniștită și fericită alături de Tiberiu Argint

„Sunt, în sfârșit, liniștită, sunt fericită, toată perioada cu separarea, cu divorțul, a trecut. A trecut aproape un an, în februarie se face un an. Și sunt foarte, foarte liniștită, și mă concentrez foarte mult pe fetele mele, și vreau ca această latură, această parte personală să o țin pentru mine. N-am putut să ascund nimic și nici n-am vrut să ascund nimic.

Toată viața mea a fost o carte deschisă, de la 12 ani de când m-am lansat, dar deocamdată această parte o țin pentru mine și când va trebui să aflați ceva o să vă povestesc. E important să ai sprijin și susținere și să fie cineva alături de tine”, afirma Andreea Bălan, în urmă cu câteva luni, în cadrul emisiunii ”Acces Direct”.