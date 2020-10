Andreea Bălan, desființată de o vedetă de la Pro TV. Este cea mai dură reacție primită vreodată

O vedetă cunoscută de la noi a desființat-o pe Andreea Bălan. Ce a spus unul din cele mai controversate personaje din showbiz despre celebra jumătate a trupei Andre? Criticile au fost extrem de dure.

Andreea Bălan, aspru criticată de o vedetă de la Pro TV

Iulia Albu a dispărut un timp din prim-plan din rândul comentariilor extrem de dure la adresa persoanelor publice de la noi. Cu toate astea, fanii au rămas alături de ea pe rețelele de socializare. Cunoscută pentru discursurile sale aspre vis a vis de ținutele vedetelor din showbiz-ul autohton, aceasta a revenit cu noi păreri despre modul în care se îmbracă Andreea Bălan și nu numai în cadrul rubricii sale din emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV. Iulia nu s-a putut abține să nu critice piesele vestimentare din ultimele apariții ale jumătății trupei Andre. Printre vedetele alese pentru o analiză dură la „Marțea Neagră cu Iulia Albu” se numără fosta parteneră a lui George Burcea, care n-a nimerit-o deloc de data asta. Actuala iubită a lui Tiberiu Argint a primit cuvinte grele pentru haina de blană pe care a purtat-o în câteva ipostaze.

Este deja cunoscut faptul că stilista militează pentru hainele din blană sintetică tocmai pentru a nu încuraja sacrificarea animalelor. Însăși aceasta a mărturisit că a intrat și ea în posesia unei haine de blană, dar diferite. Vedeta a explicat că obiectul era produs de o firmă renumită care tunde blana de pe oi, nu sacrifică sau le jupoaie părul acestora. „Eu nu doresc să fiu ipocrită. Am purtat o singură dată. A fost o blană pe care mi-a cumpărat-o fostul meu soț și pe care a insistat să o port la un eveniment. Am purtat-o singură dată și după care am aruncat-o la gunoi. Asta a fost”, a povestit Iulia Albu.

„Bănuiesc că pentru unele persoane merită să încaseze câteva sute”