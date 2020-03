Andreea Bălan, decizie șocantă după divorț. Din păcate, nu le va vedea niciodată pe fete

Apar detalii noi și momente extreme de tensionate după divorțul dintre Andreea Bălan și George Burcea. Potrivit ultimelor informații, evenimentul care a produs extrem de multe intrigi în cuplu, tinde să ia amploare implicând și ceilalți membri ai familiei.

Cine va mai avea de suferit

Se pare că în urma evenimentelor tumultoase care au avut loc între unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbizul românesc, vor avea de suferit mai multe persoane, printre care și tatăl lui George Burcea. După toate scandalurile pe care fiul său le-a avut cu Andreea Bălan, acesta va fi nevoit să suporte consecințele trecutului său obscur.

În urmă cu puțin timp, tatăl lui George Burcea a recunoscut în fața tuturor, inclusiv în presă, că a fost condamnat pentru crimă, motiv pentru care se aștepta ca reacțiile din partea artistei să fie altele decât cele care au fost. Acesta mărturisește că și-ar fi dorit să îl caute, mai ales că a făcut niște dezvăluiri extreme de intime din trecutul său. Se pare că până în momentul de față bunicul din partea tatălui nu și-a cunoscut nepoatele, dar nici nu mai are șanse să le cunoască după tot scandalul din presă și divorț.

Persoane apropiate ale artiste au povestit pentru wowbiz că nu mai există șanse ca bunicul să intre în contact cu cele două nepoate ale sale: “Doamne ferește, Andreea nu vrea să se bage în problemele lui George cu părinții, nu vrea să audă de așa ceva, cu atât mai puțin de tatăl lui. Nu cred că domnul Burcea își va cunoaște vreodată nepoatele”.

Mesajul transmis de tatăl lui George Burcea

Nelu Burcea confirmă că se aștepta ca lucrurile să se petreacă altfel în familia fiului său și povestește că și-ar fi dorit ca nora lui să dorească să-l cunoască, în ciuda trecutului său: „Nu am cunoscut-o pe Andreea, dar mă așteptam ca după ce am apărut și mi-am spus povestea să mă caute. Am și eu ceva de zis. Aș vrea să le cunosc pe fete, de ce nu? Ele sunt copii, nu au nicio vină. Îmi pare rău că s-au despărțit”.

Andreea Bălan trece prin încercări grele

Iubita cântăreață trece prin momente grele, care par să nu se mai termine, aceasta ajungând să divorțeze la un an după ce era să moară în timp ce o aducea pe lume pe cea de-a doua fetiță a sa cu George Burcea. În ultima piesă a sa, Andreea Bălan își expune sufletul în fața fanilor, cumulând toate emoțiile și stările pe care le are în melodia sa intitulată „Inimă de fier”.

Explicând care a fost sursa de inspirație pentru această piesă, artista a povestit că: „Suntem definiți de trecut și de situațiile trăite în copilărie. Cu toții avem un bagaj emoțional pe care îl căram după noi în viață. Este foarte important să realizam că îl avem și să încercam să-l facem cât mai ușor, vindecând rănile trăite în trecut. Dacă nu facem acest lucru, în absolut orice situație, vom reacționa 90% în baza emoțiilor din trecut și doar 10% din realitatea prezentă. În mod inconștient, unii oameni sabotează relații de iubire, de business, de prietenie și au o percepție greșită asupra vieții, percepție programată în subconștient când erau mici de către familia în care au crescut”.