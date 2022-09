Andreea Bălan, decizie drastică după America Express. Vedeta e fermă, nimic nu o mai poate clinti: „Tremuram” VIDEO EXCLUSIV

Andreea Bălan și-a testat limitele la “America Express”, reality-show care va fi difuzat la Antena 1. “Am fost în forță și mental și fizic ca să pot să duc o astfel de experiență”, ne-a spus artista. Despre revederea emoționată cu fiicele ei, Ella și Clara, despre aventura prin Mexic, Guatemala și Columbia, dar și ce decizie a luat după această experiență, Andreea Bălan ne-a povestit în interviul exclusiv acordat pentru playtech.ro.

Ce decizie a luat Andreea Bălan după ,,America Express”?

Cum te-au primit fetele după 2 luni în care ai fost plecată la filmările reality show-ului America Express?

Mi-a fost foarte dor de ele, cred că acolo cel mai greu lucru acesta a fost: să fiu departe de ele. Au fost foarte emoționate. Am aterizat noaptea și eu am crezut că dorm. Abia așteptam să ajung acasă și pur și simplu să mă bag în pat lângă ele.

Dar erau treze, mă așteptau și au coborât scările în fugă, pur și simplu mi-au sărit în brațe, am izbucnit în lacrimi și tremuram așa de fericire! A fost foarte frumoasă revederea.

,,Niciodată nu cred că o să mai…”

Vei mai repeta o astfel de experiență având în vedere că a fost cea mai lungă perioadă în care ai fost departe de fete?

Nu cred. Niciodată nu cred că o să mai stau atât de mult departe de ele. Acum am ales să plec, deoarece am considerat că ele fiind micuțe nu au noțiunea timpului. Ele nu știu ce înseamnă o săptămână sau o lună și pentru copiii foarte mici, timpul trece altfel, se joacă, uită, dar cu cât cresc, cu atât ei știu că mami a plecat o lună, două, trei și mi-am spus că nu o să mai fac.

Pot să fac asta doar acum când sunt mici. Mai târziu nu o să mai fac și nici nu am de ce. Acum am fost în forță și mental și fizic ca să pot să duc o astfel de experiență. În alt reality show nu aș merge niciodată. Este singurul reality show pe care l-am acceptat, pentru că mi-au plăcut țările în care am fost: Mexic, Guatemala și Columbia.

,,Este singurul reality show pe care l-am acceptat”

Eu știind spaniola foarte bine, cumva s-a legat, pentru că am mai fost în Mexic acum 15-17 ani la Bailando por un Sueno și mi-am dorit foarte mult să vin în Mexic, să mă reîntorc.

Te-au recunoscut mexicanii având în vedere concursul acela la care ai participat?

O singură situație a fost, în momentul în care am aterizat acolo, în Mexico City. Într-adevăr o fată și un băiat au venit la aeroport și mă știau de atunci, dar citiseră pe internet că am venit și eu, îl știau și pe Puya. Atât a fost, dar foarte frumos! Faptul că știau dansurile și și-au adus aminte de mine și de Petrișor de acum mulți ani, a fost așa emoționant! Ulterior, când mergeam în cursă nu s-a mai întâmplat. Au trecut foarte mulți ani.

,,A fost foarte greu”

Cum ai resimțit această experiență America Express, pentru că a fost ceva atipic față de cum e viața ta de zi cu zi?

A fost foarte greu, pentru că pur și simplu trebuia să faci autostopul, să nu ai bani, să nu mănânci și să te bazezi doar pe ajutorul oamenilor și să dormi în diferite condiții precare, foarte foarte greu.

Dar, eu fiind de mică în lumina reflectoarelor și mergând în turnee de când aveam 12-13 ani, sunt obișnuită cu cazările precare, cu pensiunile, cu făcut bagaj, strâns, plecat, trezit, dormit puțin și, toate acestea, până la urmă nu au fost chiar atât de grele, erau oarecum familiare. În schimb, dorul de casă a fost foarte greu și mâncarea.