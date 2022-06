Andreea Bălan și Antonescu, primele imagini la America Express. Cum au ales să se îmbrace

Andreea Bălan și Andreea Antonescu au pornit în una dintre cele mai grele aventuri în cel de-al cincilea sezon al emisiunii de la Antena 1. Cum se descurcă cele două membre ale trupei ANDRE în America?

Trupa ANDRE, formată din Andreea Bălan și Andreea Antonescu, a luat naștere în anul 1998. Din păcate, în anul 2004 s-a destrămat, însă asta nu înseamnă că cele două nu au rămas prietene.

Acum, putem spune că trupa ANDRE s-a reunit pentru a participa la America Express, una dintre cele mai grele emisiuni, ca și echipă. Cele două artiste au intrat în cursa pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

Deocamdată nu a fost anunțată data la care se va difuza noul sezon pe micile ecrane. Vedetele încă se luptă pentru marele premiu, însă au apărut primele imagini cu Andreea Bălan și Andreea Antonescu din timpul emisiunii.

Înainte de a pleca în America, Andreea Bălan le-a lăsat un mesaj fanilor pe rețelele de socializare. Aceasta a spus că speră ca echipa din care face parte să ajungă cât mai departe în competiție, sperând să se distreze pe tot parcursul show-ului și să revină acasă cu vești bune.

,,Dragilor, mai am inca putin si ma voi imbarca spre Mexic in America Express @asiaexpressromania Contul meu de instagram va fi preluat de bunul meu prieten Alex @alexandrubrk, si el va posta in urmatoarele saptamani. Sa imi tineti pumnii mie si @andreeaantonescu.

Speram sa rezistam cat mai mult, sa va amuzam si sa revenim cu vesti bune Va iubesc mult si multumesc tuturor pentru mesajele trimise si pentru cele pe care le veti trimite (le voi citi la intoarcere). ”, a fost mesajul cântăreței.