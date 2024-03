Andreea Bălan a rămas blocată în afara casei: ‘E trecut de miezul nopții’. Ce s-a întâmplat cu vedeta

După o zi lungă de filmări pentru noul sezon „Te cunoscut de undeva!”, vedeta aștepta cu nerăbdare momentul în care se putea relaxa acasă, însă a avut parte de o pățanie pe cinste! Andreea Bălan a rămas blocată în afara casei. Metoda inedită la care a apelat pentru a putea intra în locuință.

Andreea Bălan nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este, fără doar și poate, una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul românesc. Prin muncă, dedicare și disciplină, și-a construit o carieră de admirat, ce se întinde pe mai multe decenii, a reușit să cunoască succesul nu doar în industria muzicală, dar și în televiziune, fiind implicată într-unul dintre cele mai longevive proiecte de la Antena 1.

După ce a intrat în curte, și-a dat seama că a rămas blocată în afara casei, pentru că plecase fără chei.

”Dragilor, e trecut de miezul nopții și am ajuns acasă. Noroc că am luat cheia de la poartă și am reușit să intru în curte, dar nu am cheie de la ușa casei. Prin urmare, eu mă aflu în curte.

Mama nu răspunde la telefon pentru că doarme cu fetițele, iar eu acum trebuie să arunc cu ceva în geam, respectiv cu niște mingi, ca să îmi deschidă și mie ușa.”, a povestit Andreea Bălan în mediul online.