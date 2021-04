Andreea Antonescu, desființată de Zannidache la Survivor. În ce hal a putut s-o jignească aseară

Telepsectatoii Kanal D au avut parte de surprize. Fie eliminările, fie diferitele scandaluri dintre concurenți. Cele mai recente dezvăluiri le-a făcut proaspătul propus spre eliminare, Zannidache. Tânărul concurent a făcut o serie de acuzații răutăcioase la adresa Andreei Antonescu.

În cel mai recent episod din ”Survivor România”, nominalizat pentru eliminare a fost tânărul Zannidache. Sunt cunoscute deja celebrele sale certuri cu colegii din ehipa ”Faimoșilor”. Unul din aceste scandaluri l-au avut ca personaj principal pe tânărul concurent dar și pe Elena Marin.

Printre multele acuații aduse colegei sale sunt și faptul că a fost artizana eliminării Anei Porgas și pentru faptul că a susținut-o intens pe Andreea Antonescu. Altercațiile dintre Zannidache și Andreea ANtonescu au putut fi văzute de fanii show-ului în perioada în care Andreea a făcut parte din comeptiție. Acum, odată eliminată, Zanni s-a dezlănțuit la adresa cântăreței, declarând:

”Știu ce rol joacă, am vorbit despre Antoneasca nu urât, am vorbit ce am simțit. Am vorbit despre atitudinea ei când paria cu noi că nu iese. Antoneasca era îngâmfată, încrezută cu noi, când noi ne rupeam picioarele și o protejam, deși abia așteptam să iasă.

Cine e Antoneasca să vină cu oamenii din generația nouă și să ne spună nouă știi cine sunt eu. Și i-am spus că „nu dau doi bani pe cine ești tu și nu mă interesează de tine, pa, acasă. Nu contează aici cine ești tu”. Asta e părera mea despre Antoneasca, una foarte urâtă ”, a declarat Zannidache despre Andreea Antonescu.